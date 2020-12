Verfassungsschutz nimmt sich die „Querdenker“ vor

Stuttgart.Ganz vorn auf ihrer Internetseite heben die „Querdenker-711“ ihre demokratische Gesinnung mit dem Wappenadler des Grundgesetzes und den Nationalfarben hervor. „Wir sind Demokraten. Rechtsextremismus, Linksextremismus, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unserer Bewegung keinen Platz“, schreibt die von dem Stuttgarter IT-Unternehmer Michael Ballweg gegründete Gruppe. Was Ballweg nicht gehindert hat, sich vor vier Wochen mit Peter Fitzeck zu einer konspirativen Veranstaltung zu treffen. Fitzeck ist ein seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachteter Reichsbürger, das selbst ernannte Oberhaupt im Fantasieland „Königreich Deutschland“.

Dieses Treffen mit 100 Teilnehmern ist für Beate Bube ein „wichtiger Punkt“, der die „Querdenker-711“ jetzt zum förmlichen Beobachtungsobjekt für das von ihr geführte Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg werden ließ. Die Ziffer 711 im Namen lehnt sich an die Vorwahl von Stuttgart an, wo die Gruppe im April mit kleinen Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen startete. Einbezogen in die Beobachtung sind alle Unterorganisationen, die es etwa in Mannheim, Heidelberg, Heilbronn und Sinsheim gibt. Die Zahl der betroffenen Akteure bewege sich im unteren zweistelligen Bereich, grenzt Innenminister Thomas Strobl (CDU) ein.

Vernetzung mit extremen Akteuren

„Wir können jetzt die ganze Klaviatur der nachrichtendienstlichen Mittel einsetzen“, erklärt Bube. Verdeckte Ermittler nennt sie als Beispiel, Observierung der Zielpersonen, auch die Überwachung über das Internet. Wenn es um schwere Straftaten geht, sei auch die Überwachung von Telefon und digitaler Kommunikation möglich. Normale Demonstranten seien bei den Maßnahmen außen vor, betont Strobl. Einflussreiche Akteure der „Querdenker“ ordnet der Verfassungsschutz den Reichsbürgern und Selbstverwaltern zu, die die Existenz der Bundesrepublik leugnen. Zudem gebe es eine „zunehmende Vernetzung“ der Organisatoren mit anderen extremen Akteuren der neuen Rechten wie dem „Compact“-Magazin und den rechten Flügelleuten der AfD. Von einer „toxischen Mischung“ spricht Strobl.

Antisemitischer Einschlag

Inhaltlich hat sich die „Querdenker“-Gruppe nach Bubes Darstellung ausgehend von der Kritik an den staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie immer mehr radikalisiert. Sie erinnert an Redner, die eine verfassungsgebende Versammlung gefordert haben, die ein neues Grundgesetz formulieren soll. Diesen Leuten gehe es darum, „das politische System von Grund auf zu verändern“. Es würden Notwehrsituationen konstruiert, um massive Gegenwehr zu begründen. Breiten Raum im Denken würden Verschwörungstheorien einnehmen, die häufig einen antisemitischen Einschlag hätten. Nazi-Gräuel würden verharmlost und der Holocaust relativiert.

Einen Ratschlag will Strobl den normalen Demonstranten nicht geben. Aber: „Als Staatsbürger würde ich schon schauen, wer rechts und links von mir läuft und welche Flagge über mir weht.“ Immer wieder war zuletzt die Reichskriegsflagge bei den Demonstrationen aufgetaucht.

Strobl will die Radikalisierung der „Querdenker“ zum Thema der an diesem Donnerstag beginnenden Innenministerkonferenz machen. Der Christdemokrat fürchtet, dass die um den Jahreswechsel beginnenden Corona-Impfungen „dem Widerstand neue Nahrung geben“. Für Silvester sei bereits eine Großdemonstration in Berlin angekündigt. Strobl: „Eine weitere Radikalisierung ist möglich.“

