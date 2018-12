„Verführbarkeit verschwindet nicht durch mehr Geld“

Rhein-Neckar.Vertreter der katholischen Kirche sind überzeugt: Es ist gut, dass die Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. „Die deutschen Bischöfe begrüßen, dass in der Öffentlichkeit intensiver darüber diskutiert wird, wie die finanzielle Abhängigkeit der Moscheegemeinden von ausländischen Geldquellen überwunden werden kann“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) gestern auf Anfrage dieser Zeitung. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) hatte gestern darüber berichtet, dass die Bundesregierung die Geldströme an Moscheen in Deutschland besser kontrollieren möchte. Nach Angaben der „SZ“ werden Golfstaaten gebeten, Spenden anzumelden oder der Bundesregierung zu berichten, wenn sich eine Moschee aus Deutschland bei ihnen um Geld bemüht. Auch die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) sieht die Pläne der Bundesregierung positiv. „Das ist eine wichtige Maßnahme, um Radikalisierungstendenzen entgegenzuwirken“, sagte sie.

Extremismus im Südwesten

Nach Angaben des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg (LfV) können Moscheen als Treffpunkte von ganz unterschiedlichen islamistisch-extremistischen Szenen fungieren. Das Spektrum reiche von landesweit rund 20 salafistisch beeinflussten Moscheen oder Vereinen bis zur zahlenmäßig größten Gruppe von mehr als 60 Vereinen, die der Milli-Görüs-Bewegung zuzuordnen seien.

Der Salafismus sei eine rückwärtsgewandte, konservative Strömung des Islam. Die Milli-Görüs-Bewegung mit Verbindungen zu den Muslimbrüdern tritt laut LfV nach außen hin moderat und dialogorientiert auf. Nach innen weise sie aber „Merkmale eines geschlossenen, ganz auf die muslimische Weltgemeinschaft ausgerichteten Systems“ auf. Das schreibt die Behörde im Verfassungsschutzbericht für 2017.

Der Politikwissenschaftler und Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog, Talat Kamran, sieht bei der aktuellen Debatte die Gefahr, dass Muslime in Deutschland über einen Kamm geschoren werden. „Hier geht es um Salafisten. Die Mehrheit der Muslime in Deutschland ist allerdings nicht salafistisch“, sagt er. Dass internationale Finanzströme kontrolliert werden sollen, hält auch er für wichtig. „Natürlich muss man gegen Radikalismus und Fanatismus vorgehen“, sagt er. Der islamische Religionspädagoge Jörg Imran Schröter von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe sieht ein großes Problem darin, dass Vertreter bestimmter – auch radikaler – Ideologien versuchen, sich durch Spenden Einfluss zu erkaufen.

Dass finanzschwache Gemeinden der Versuchung einer Großspende eher erliegen könnten und dadurch anfälliger für eine Radikalisierung seien, findet der Wissenschaftler indes nicht. Auch wenn muslimische Gemeinden eine eigene Steuer hätten, seien sie immer noch anfällig für Ideologen, die mit Großspenden locken. „Verführbarkeit verschwindet nicht durch mehr Geld“, sagt Schröter.

Politiker hatten in den vergangenen Tagen eine sogenannte Moschee-Steuer ins Spiel gebracht. Dabei sollen die Mitglieder einer muslimischen Gemeinde, ähnlich wie bei der Kirchensteuer der christlichen Gemeinden, eine Abgabe zahlen. Eine Voraussetzung wäre dafür allerdings eine Organisationsform als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die katholische Laienbewegung „Wir sind Kirche“ sieht darin eine Chance: „Dadurch würden muslimische Gemeindeverbände eine gesicherte gesellschaftliche Stellung erlangen“, sagte ein Sprecher gestern dieser Zeitung.

Strukturelle Unterschiede

Der Karlsruher Religionspädagoge Schröter ist skeptisch, was eine Moschee-Steuer angeht. „Dafür sind die strukturellen Unterschiede zwischen einer christlichen und einer muslimischen Gemeinde zu groß“, sagt er. Grundsätzlich sieht er allerdings Nachholbedarf, was die finanzielle Ausstattung von Moscheen angeht. „Es muss eine klare Struktur der Muslime in Deutschland geben, die auch finanzieller Natur ist“, sagt er.

In diesem Punkt ist er sich mit Gökay Akbulut einig. „Die Moscheen müssen aus den Hinterhöfen herauskommen. Dafür braucht es Gelder und Finanzierungsmöglichkeiten“ sagt sie. Eine Steuer ist aber ihrer Meinung nach schwer umsetzbar: „Zum einen gibt es hohe rechtliche Hürden. Zum anderen würde eine Moschee-Steuer der vielfältigen Moscheelandschaft in Deutschland nicht gerecht werden.“ (mit pre)

