Vergessener Kontinent?

Stockholm/Nairobi/Johannesburg.Als eine US-Nachrichtenagentur kürzlich ein Foto von Greta Thunberg, Luisa Neubauer und weiteren Klimaaktivistinnen aus Davos veröffentlichte, war eine afrikanische Mitstreiterin aus dem Bild geschnitten worden. Thunberg und die Aktivisten betrachteten das als weiteren Beweis dafür, dass Afrika von der Welt ignoriert werde. Afrika, der vergessene Kontinent? Das will Thunberg nun ändern.

Die 17-jährige Schwedin sagte bei einer Pressekonferenz, sie wolle die Aufmerksamkeit, die sie erhalte, nutzen, um dafür zu sorgen, dass die Stimmen gehört werden, deren Geschichten unbedingt gehört werden sollten. „Über die afrikanische Perspektive wird immer zu wenig berichtet.“ Bei der Konferenz waren junge Aktivistinnen aus Afrika zugeschaltet. Darunter auch Vanessa Nakate aus Uganda – jene 23-Jährige, die beim Weltwirtschaftsforum in Davos aus dem Bild geschnitten worden war. „Jetzt ist es an der Zeit, dass die Welt den Aktivisten aus Afrika zuhört und ihren Geschichten Aufmerksamkeit schenkt und tätig wird“, sagte Nakate. Die Folgen des Klimawandels werden nach Angaben des UN-Umweltprogramms UNEP keinen Kontinent so stark treffen wie Afrika. dpa

