Verhältnis zu Frankreich angespannt

Paris/Berlin.Es war ein deutliches Signal gegen Nationalisten und Populisten – und für eine enge Zusammenarbeit in Europa. Deutschland und Frankreich müssten „den Weg weisen“, resümierte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vor einem Jahr in Aachen. Genau 56 Jahre nach Unterzeichnung des Élyséevertrages besiegelten er und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Krönungssaal des Rathauses einen neuen Freundschaftspakt.

Seit dem betont harmonischen Festakt vom 22. Januar 2019 brachten die beiden EU-Kernländer mehrere Projekte voran. Die Aufmerksamkeit für die beiderseitigen Beziehungen wuchs. So soll die Bahnverbindung zwischen Freiburg und dem elsässischen Colmar mit dem Wiederaufbau einer kriegszerstörten Rheinbrücke wieder in Schwung kommen. Der Jugendaustausch wird verstärkt. Ein Bürgerfonds, der beispielsweise Städtepartnerschaften fördert, wurde von beiden Seiten zusammen mit über zwei Millionen Euro gefüllt.

Gemeinsames Parlament

Die Abgeordneten beider Länder blieben nicht untätig. Sie gründeten ein gemeinsames „Mini-Parlament“, das Anfang Februar wieder zusammenkommen will. Dieses Mal in der Grenzstadt Straßburg, die im Laufe der Geschichte der früheren „Erbfeinde“ lange ein Zankapfel gewesen war und heute deren Aussöhnung symbolisiert.

Die Projekt-Arbeit wird in den Hauptstädten mit einer merkwürdig gereizten Stimmung konterkariert. Denn auf der Spitzenebene knirscht es im deutsch-französischen Verhältnis. „Die Atmosphäre zwischen beiden Regierungen in Paris und Berlin ist so schlecht wie selten zuvor“, sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete und Frankreich-Kennerin Franziska Brantner der Deutschen Presse-Agentur in Paris.

Französische Alleingänge

Woran liegt das? Die Gründe für die schlechte Stimmung sind mannigfaltig. Da ist ein junger und ehrgeiziger französischer Präsident, der frisch gewählt auf den EU-Wirtschaftsgiganten Deutschland setzt – und enttäuscht wird. Denn eine umfassende Antwort auf seine Reformideen für Europa bleibt in Berlin aus. Auf deutscher Seite werden Soloauftritte des mächtigsten Franzosen nur noch bedingt goutiert. Die Blockade von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien im Oktober kam in Berlin und anderen Hauptstädten überhaupt nicht gut an.

Inzwischen drängt auch Merkel auf der Weltbühne wieder nach vorne. Ihr Libyen-Gipfel in Berlin wurde international als Erfolg gefeiert. Den hat sie auf die deutsche Art errungen: Über lange und zahlreiche Vorbereitungstreffen von Diplomaten der beteiligten Länder hinter verschlossenen Türen.

Eine unterschiedliche Herangehensweise haben die Nachbarländer auch beim Militär. Dabei sollte der neue Freundschaftsvertrag Fortschritte bringen. Es ist aber noch unklar, welchen Effekt eine Vereinbarung haben wird, die den Export gemeinsam produzierter Rüstungsgüter erleichtern soll. dpa

