Verhängnisvolle Affären

WASHINGTON.Die Szene wirkte, als sei sie auf der Zeitschiene verrutscht. In der Stadthalle von Charleston in West Virginia redete Donald Trump am Dienstagabend seine Anhänger in Rage: Es gebe „keinen schlimmeren Alptraum“ als einen Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen im November: „Sie werden unsere Institutionen vernichten, unsere Flagge missachten und unsere Strafverfolgung herabwürdigen!“ Als wenig später ein anderer Redner die Demokratin Hillary Clinton erwähnte, grölte die Menge: „Lock her up!“ („Sperrt sie ein!“). Trump strahlte.

Knapp zwei Stunden gönnte sich der US-Präsident in seiner bizarren Parallelwelt. Tatsächlich waren wenige Stunden zuvor zwei engste Vertraute schwerer Straftaten überführt worden. Sie dürften nun für längere Zeit ins Gefängnis wandern. Das Schuldeingeständnis von Trumps früherem Privatanwalt Michael Cohen und die Verurteilung seines Ex-Wahlkampfmanagers Paul Manafort sind ein wichtiger Punktsieg des Sonderermittlers Robert Mueller und demonstrieren, welches Ausmaß der „Sumpf“, den Trump angeblich trockenlegen wollte, unter seiner Ägide erreicht hat.

Das Programm der Nachrichtensender glich einem Nerven-Krimi mit einem gespaltenen Bildschirm, auf dem sich zwei Handlungen parallel entfalten. Die Regie schaltete zwischen einem Gericht im Washingtoner Vorort Alexandria, wo sich Manafort verantworten musste, und einem Justizgebäude im 380 Kilometer entfernten New York hin und her, wo Cohen der Prozess gemacht wurde. Die erste Eilmeldung kam aus Manhattan, als sich der Anwalt des Steuer- und Bankbetrugs sowie eines Verstoßes gegen Kampagnenfinanzierungsgesetze schuldig bekannte. Minuten später sprach das Geschworenengericht in Alexandria den Ex-Wahlkampfmanager der millionenschweren Steuerhinterziehung für schuldig.

Der Lüge überführt

Formal haben beide Verfahren nichts miteinander zu tun und betreffen zumindest teilweise private Aktivitäten. Dennoch werten politische Beobachter die Urteile als schwere Belastung für den Präsidenten. Beide Verfahren haben sich aus Untersuchungen von Russland-Sonderermittler Robert Mueller ergeben, den Trump seit Monaten zu diskreditieren versucht. Der Manafort-Fall offenbart zudem Interessenskonflikte mit pro-russischen Geldgebern. Im Cohen-Fall steht Trump nun unter Verdacht, illegale Schmiergeldzahlungen an Ex-Geliebte angeordnet zu haben.

Er werde jede auf Trump abgefeuerte Kugel abfangen, hatte sich Ex-Anwalt Cohen einst gebrüstet. Der 51-Jährige war jahrelang der Ausputzer des Milliardärs. Privat hinterzog er unter anderem rund 1,3 Millionen Dollar Steuern. Vor allem aber organisierte er die Schweigegeldzahlungen von 130 000 Dollar an den Porno-Star Stephanie Clifford und 150 000 Dollar an das Ex-Playboy-Model Karen McDougal, mit denen Trump Affären hatte. Hochbrisant ist, dass Cohen unter Eid aussagte, er habe die Geld-Transfers „in Absprache und auf Weisung eines Kandidaten“ ausgeführt. Das Geld wurde ihm gegen eine Schein-Rechnung von der Trump-Kampagne erstattet.

Damit ist Trump der Lüge überführt. Er hat bisher behauptet, davon nichts zu wissen. Vor allem verstoßen die Zahlungen gegen US-Recht, da sie laut Cohen dazu dienten, Negativ-Schlagzeilen im Präsidentschaftswahlkampf zu verhindern. Es handelte sich technisch um Kampagnen-Spenden, die in dieser Höhe nicht zulässig sind. In einem Interview des Senders Fox News sagte Trump gestern, er habe von den Zahlungen erst „im Nachhinein“ erfahren. Es habe sich nicht um Geld gehandelt, das aus den Wahlkampfkassen genommen worden sei.

Distanz zu Manafort

Ein Gerichtsverfahren gegen Trump scheint derzeit unwahrscheinlich. Juristen streiten darüber, ob ein amtierender Präsident überhaupt angeklagt werden kann. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt wäre das aber möglich. Außerdem könnte ihn ein Gericht als „nicht angeklagten Verschwörer“ brandmarken, wie das bei Richard Nixon in der Watergate-Affäre passierte. Daraufhin stieg der Druck für eine Amtsenthebung, Nixon trat zurück.

Daran denkt Trump nicht. In einer ersten Reaktion bezog er sich auf das Manafort-Urteil. Der Ex-Wahlkampfmanager hatte 60 Millionen Dollar Einnahmen aus Beratungsgeschäften mit pro-russischen Oligarchen am Fiskus vorbeigeschleust. Manafort sei „ein guter Mann“, mit dem er aber nur kurz zu tun gehabt habe, erklärte Trump.

