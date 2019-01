Verhärtete Fronten beim Digitalpakt

Schuldigitalisierung: Länder sehen Grundgesetzänderung skeptisch. © dpa

Berlin.Am Mittwochabend wird erstmals in dieser Legislaturperiode der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag zusammentreffen. Gegenstand ist die vom Bundestag geforderte Aufhebung des „Kooperationsverbotes“ im Grundgesetz. Das untersagt es dem Bund, den Ländern mit Geldzuwendungen in ihren Hoheitsbereich Bildung hineinzuregieren. Mit fünf Milliarden Euro Bundesgeld sollen die Schulen mit Computern ausgestattet werden. Doch weil die entsprechende Grundgesetzänderung im Dezember im Bundesrat scheiterte, konnte es nicht wie geplant zum Jahresbeginn losgehen.

Kretschmann strikt dagegen

Eingefleischte Anhänger des Bildungsföderalismus wie Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann sind strikt gegen den Gesetzentwurf, den er im letzten Jahr als „süßes Gift für die Länder“ bezeichnete. Seine eigene Partei sieht das freilich anders. Es handele sich um eine „moderne Form der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern“, so Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Den meisten Länderchefs geht zu weit, dass die neue Grundgesetz-Regelung sehr stark vorschreibt, wie die Gelder verwendet werden müssen. Außerdem sollen die Bundesgelder bei künftigen Projekten nur fließen, wenn Mittel in gleicher Höhe von den Ländern dazukommen. Was ärmere Länder vor Probleme stellen und somit benachteiligen könnte. Die Bundesseite wünscht sich eine Einigung bis Ende Februar, damit der Digitalpakt noch in diesem Jahr wirken kann. wk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019