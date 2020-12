Verhandelt wird bis zuletzt

Premierminister Boris Johnson will in Brüssel weiterverhandeln. © dpa

London.Im Gezerre um einen Brexit-Handelspakt bemühen sich Großbritannien und die EU trotz massiven Zeitdrucks um vorsichtigen Optimismus. „Ich bin immer hoffnungsvoll“, sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Dienstag in London. Wenn die Situation im Moment auch „sehr knifflig“ sei. Auch die Europäische Union bekräftigte ihr Interesse an einer Einigung mit dem ehemaligen Mitgliedsland. Viel Zeit dafür bleibt bis zum 31. Dezember nicht.

Umstrittene Passagen gestrichen

In einem Telefonat hatten sich Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montagabend darauf geeinigt, bei einem Treffen in Brüssel auf höchster Ebene einen letzten Kraftakt für einen Handelspakt zu unternehmen. Trotz intensiver Verhandlungen der Brexit-Unterhändler über Monate hinweg und zwei längeren Telefonaten zwischen von der Leyen und Johnson blieb der Durchbruch bislang aus. Diese Woche ist beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs die letzte Chance auf eine Einigung.

Immerhin: Die britische Regierung willigte ein, umstrittene Passagen in einem Gesetzentwurf zu streichen oder zu ändern, die in Brüssel für viel Unmut gesorgt hatten. Das Binnenmarktgesetz sollte nach dem Willen Londons die Bestimmungen des ausgehandelten EU-Austrittsabkommens aushebeln und damit internationales Recht brechen – eine Drohgebärde, die für viel Empörung sorgte. Die EU-Kommission bot an, notfalls auch nach dem 31. Dezember – also nach Ende der Brexit-Übergangsphase – weiter zu verhandeln. Aus der Downing Street hieß es jedoch, die Gespräche müssten bis zum Jahresende abgeschlossen sein. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020