Verlobungsring am falschen Finger

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat das Rätsel gelüftet, warum sie ihren Verlobungsring am Mittelfinger trägt: Der Ring, den sie an Ostern von ihrem Partner Clarke Gayford bekam, passt nicht über den Ringfinger. Die 38-Jährige erläuterte gestern, dass es sich bei dem Schmuck um ein Erbstück handelt. „Das ist der Ring von Clarkes Großmutter. Er passt einfach nicht auf den richtigen Finger. Deshalb sitzt er jetzt in der Mitte.“

Wann die Hochzeit stattfinden soll, ließ die Regierungschefin der sozialdemokratischen Labour-Partei offen. Ardern und ihr Lebensgefährte Gayford (41) sind seit Ostern verlobt. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Neve. Sie wird im Juni ein Jahr alt. dpa

