Vermummte marschieren vor Polizisten-Wohnhaus auf

Nach dem Eintreffen von Polizeikräften soll es zu «Handgreiflichkeiten und Widerstandshandlungen» gekommen sein. Die Polizei erteilte Platzverweise und nahm mutmaßliche Täter in Gewahrsam. Vorausgegangen sein soll dem am Nachmittag eine friedlich verlaufene Demonstration in Gorleben. Der Ort ist als Kulminationspunkt der Anti-Atomkraft-Proteste bekannt.

Er habe inzwischen mit dem betroffenen Beamten gesprochen und sich den Fall aus dessen Sicht schildern lassen, sagte Pistorius und sprach von einer «unfassbaren Aktion». Auch Politiker von CDU, FDP, der AfD und den Grünen verurteilten den Aufmarsch.

«Dieser Angriff zeigt deutlich, wie weit mittlerweile die Gewalttaten gegen Polizeibeamte vorangeschritten sind und dass es Gruppen in dieser Bevölkerung gibt, die überhaupt keine Skrupel mehr haben, gegen Polizisten auch persönlich vorzugehen», hatte der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft DPolG, Alexander Zimbehl, gesagt und «eine eindeutige Reaktion seitens der Politik» gefordert.