Verschwendung ohne Ende

Berlin/Neckargemünd.Jedes Jahr will Karl Heinz Däke den Finger in die Wunde legen. In einigen Amtsstuben bei Bund, Ländern und Kommunen wird nach Ansicht des Präsidenten des Bundes der Steuerzahler (BdSt) noch immer viel zu viel Steuergeld verschwendet. "In Millionen- oder gar Milliardenhöhe" würden Euros durch falsche Berechnungen und realitätsferne Pläne zum Fenster rausgeworfen, sagte der BdSt-Chef gestern bei

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2994 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.10.2011