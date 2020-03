Verschwitzt, erschöpft, verzweifelt

Die berühmte Viktor-Emanuel-Galerie in Mailand ist fast menschenleer. © dpa

Rom.Die Gesichter der Krankenpfleger sind mehr als erschöpft. Sie sind verschwitzt, vom stundenlangen Tragen haben die Gesichtsmasken tiefe Spuren hinterlassen. Die Konterfeis zweier Krankenschwestern deuten ein Lächeln an, das eher verzweifelt als optimistisch wirkt. Der Verband der italienischen Krankenpfleger hat ein Video über den Zustand des medizinischen Personals in Italien im Kampf gegen die Corona-Pandemie mit einem dramatischen Appell veröffentlicht. „Non c’è più tempo“, lautet der Schlüsselsatz: Es ist keine Zeit mehr.

Italien ist nach China das am meisten von Covid-19 betroffene Land. Mehr als 24 000 Menschen sind nach offiziellen Zahlen mit dem Virus infiziert, mehr als 1800 Todesopfer forderte die Epidemie hier bereits. Die Appelle von Medizinern und die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen sind dramatisch.

Italiens Regierung beschloss am Montag ein Hilfspaket in Höhe von 25 Milliarden Euro. Vor allem in Norditalien spitzt sich die Situation zu. In der Lombardei, in der die Hälfte der Corona-Infektionen Italiens und zwei Drittel der Todesopfer festgestellt wurde, können viele Intensivstationen keine weiteren Patienten mehr aufnehmen.

Flucht nach Sizilien

Noch völlig unklar ist, welchen Effekt die Ausbreitung des Virus in Süditalien haben wird, wo die medizinische Versorgung weit weniger effizient ist. Am Montag verfügte Verkehrsministerin Paola de Micheli einen Aus- und Einreisestopp für Sizilien. Nur noch wenige Flugverbindungen aus Palermo und Catania auf das Festland wurden beibehalten. Mindestens 20 000 Menschen sollen in den vergangenen Tagen aus Norditalien eingereist sein und könnten das Virus weiterverbreiten, so die Befürchtung der Behörden.

Auch in die anderen südlichen Regionen erfolgte ein Exodus aus dem Norden, etwa 100 000 Menschen sollen nach Verkündung der Ausgangssperre in Norditalien in den Süden geflüchtet sein.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020