Versöhnlicher Tonfall, Dank an die Helfer

Paris.Hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Beginn der Pandemie zunächst einen kriegerischen Ton angeschlagen, so zeigte er sich am Montagabend bei einer Fernseh-Ansprache von einer ruhigeren, verständnisvollen, ja demütigen Seite.

Ausführlich drückte er nach einem Monat Ausgangssperre und angesichts von rund 15000 Menschen, die in Frankreich infolge einer Covid-19-Infizierung gestorben sind, sein Verständnis für die Erschöpfung seiner Landsleute aus, sprach Probleme wie häusliche Gewalt, Platzmangel, Einsamkeit und wirtschaftliche Not an. Macron dankte allen, die unermüdlich für die Sicherheit und Gesundheit der Menschen arbeiten, fand lobende Worte unter anderem für Lehrer, Landwirte, Polizisten, Supermarktangestellte und letztlich für alle, die mit dem Einhalten der Regeln dazu beitrugen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Universitäten bis Herbst zu

Tatsächlich sinkt seit knapp einer Woche die Zahl der Toten und der Neuinfektionen in Frankreich kontinuierlich. „Die Hoffnung lebt wieder auf“, sagte Macron in der für ihn so typischen lyrischen Art. Doch da das französische Gesundheitssystem noch immer stark unter Druck steht, verlängerte er die strikten Ausgangsbeschränkungen um einen weiteren Monat. Erst ab 11. Mai sollen Schulen, Kinderkrippen und Büros nach und nach wieder öffnen. Für Restaurants, Kinos oder Museen gilt das noch später, und vor Mitte Juli finden in Frankreich keine Großveranstaltungen statt. Universitäten nehmen erst im Herbst den Normalbetrieb wieder auf.

Mit seinen einfühlsamen Worten warb der Staatschef auch um Vertrauen. Laut Umfragen sprechen der Regierung nur 38 Prozent ein gutes Krisenmanagement zu – die Tendenz sinkt. Immer noch fehlt es an Tests, an Schutzmasken und Ausrüstung in Kliniken.

Mit Neid blicken viele Franzosen über die Grenze nach Deutschland, wo trotz einer weniger strikten Ausgangssperre deutlich weniger Tote zu beklagen sind. So räumte Macron erstmals Versäumnisse ein – wenn auch nicht seine eigenen. Und längst werde gegengesteuert: Verdoppelte sich inzwischen die Zahl der Intensivbetten, so versprach er bis 11. Mai ausreichend Masken für alle sowie die Möglichkeit, jede Person mit Symptomen zu testen. Dies erscheint Kritikern erneut als voreiliges, schwer umsetzbares Versprechen.

Darüber hinaus gab sich Macron als Garant für einen schützenden Staat: Sozial schwache Familien und Studenten sollen unbürokratisch finanzielle Hilfen erhalten, ebenso wie Unternehmen und Selbstständige in besonders stark betroffenen Branchen wie Tourismus oder Kultur. Die Regierung hat bereits ein Gesamtpaket von 45 Milliarden Euro versprochen. Für acht Millionen französische Arbeitnehmer wurde inzwischen Kurzarbeit beantragt.

