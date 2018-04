Verteidiger bestreitet Tötungsabsicht

Anzeige

München.Mit heftigen Vorwürfen an die Bundesanwaltschaft haben die Wunschverteidiger der Hauptangeklagten Beate Zschäpe ihr Plädoyer im Münchner NSU-Prozess fortgesetzt. Die beiden Anwälte werden ihren Schlussvortrag aber frühestens heute beenden. „An Spekulationen, Vermutungen, Unterstellungen, haltlosen Behauptungen fehlt es nicht – an stichhaltigen Beweisen mittäterschaftlicher Beteiligung sehr wohl“, sagte Zschäpes Vertrauensanwalt Hermann Borchert gestern vor dem Münchner Oberlandesgericht.

Er bestritt damit erneut den Vorwurf, Zschäpe sei Mittäterin an allen Morden und Anschlägen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) gewesen. „Die Mandantin bestreitet, an der Planung und an der Durchführung auch nur einer einzigen Mordtat beteiligt gewesen zu sein“, betonte er. Er begründete seine Kritik damit, dass die Ankläger in ihrem Plädoyer Erklärungen Zschäpes außer acht gelassen hätten.

Die gegensätzlichen Positionen Gründung der terroristischen Vereinigung: Die Bundesanwaltschaft hält Beate Zschäpe für eine der Gründerinnen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU). Verteidiger Borchert fragt, wann, wo und wie genau der NSU gegründet worden sei. Leben im Untergrund: Während der gesamten Zeit, die sich das NSU-Trio in konspirativen Wohnungen und mit falschen Identitäten versteckte, sei Zschäpe „in alle Absprachen eingebunden gewesen“, sagt die Staatsanwaltschaft. Dagegen Verteidiger Borchert: Zschäpe bestreite nicht das Leben in der Illegalität, sei aber nicht an den den Morden und Anschlägen beteiligt gewesen. dpa

Tatsächlich hatte sich Zschäpe erst nach zweieinhalb Jahren Prozessdauer erstmals geäußert – aber nur schriftlich. Fragen beantworteten sie und ihre Anwälte ebenfalls nur schriftlich – und nur solche des Senats, nicht aber der Anklage oder der Nebenkläger.