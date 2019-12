Verteidigungsministerin bringt Soldaten „Friedenslicht“

Larnaka.Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dankt den Soldaten in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr mit einem vorweihnachtlichen Besuch auf Zypern. Die CDU-Politikerin brachte am Mittwoch ein in Bethlehem entzündetes „Friedenslicht“ mit in die Stadt Larnaka. Hier ist sie zu sehen, wie sie vom Flugzeug aus auf den Militärpfarrer Peter Bellinghausen zugeht. „Ich bin mir der Entbehrungen und der Belastungen in den Familien durchaus bewusst und ganz besonders zu Weihnachten, dem Fest der Familien, rückt dieses unweigerlich noch stärker in den Fokus.“ Der maritime Einsatzverband Unifil unterstützt die libanesische Regierung mit bis zu 300 deutschen Soldaten dabei, die Seegrenzen zu sichern und den Waffenschmuggel über See zu verhindern. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019