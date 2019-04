Vertrauen fehlt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird am heutigen Montag den absehbar umstrittensten Gesetzentwurf in seiner bisherigen Amtszeit vorlegen. Es geht darin ja auch buchstäblich um Leben und Tod. Spahn will, dass jeder Bürger in Deutschland potenziell ein Organspender ist. Es sei denn, er widerspricht dem ausdrücklich. Das ist ein fundamentaler Richtungswechsel. Denn bislang gilt: Eine Organentnahme kann nur erfolgen, wenn ihr ausdrücklich zugestimmt wurde. Allein schon die Debatte darüber ist notwendig, um endlich die Komfortzone bei diesem brisanten Thema zu verlassen.

Rund 9400 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Im Schnitt sterben täglich etwa drei von ihnen, weil die passende Leber oder Niere nicht rechtzeitig zur Verfügung steht. Denn die Zahl der Spender ist lächerlich gering. Sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, fällt zweifellos schwer. Hinzu kommen diffuse Ängste, die spätestens seit dem Skandal um manipulierte Wartelisten nicht unbedingt kleiner geworden sind. Spahns Widerspruchslösung würde die Bürger dazu zwingen, sich mit der Organspende bewusst auseinanderzusetzen. Es wäre auch nicht wirklich unzumutbar, einen Widerspruch zu artikulieren, um aus welchen Gründen auch immer nicht als Organspender in Betracht zu kommen.

Mit der Widerspruchslösung allein ist es allerdings noch nicht getan. Die mangelnde Spendenbereitschaft hat auch viel mit dem mangelnden Vertrauen in das Transplantationssystem zu tun. In Ländern mit hohen Spenderzahlen wird es zentral über staatliche Stellen gesteuert. In Deutschland entscheiden darüber Interessenverbände wie die Bundesärztekammer. Hier muss die Politik mehr Verantwortung übernehmen. Neben der bewussten Auseinandersetzung mit der eigenen Spendenbereitschaft braucht es auch deutlich mehr Transparenz im System. Nur dann werden die Spenderzahlen spürbar steigen.

