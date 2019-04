Vertrauen schwindet

Das Gebäude des Obersten polnischen Gerichts in Warschau. © dpa

Brüssel.Immer mehr Polen zweifeln einem Bericht der EU-Kommission zufolge an der Unabhängigkeit heimischer Richter und Gerichte. Jeder zweite Pole hält die Situation für „sehr schlecht“ (20 Prozent) oder „ziemlich schlecht“ (30 Prozent), wie aus dem gestern in Brüssel veröffentlichten EU-Justizbarometer hervorgeht. „Das spiegelt unsere Bedenken mit Blick auf die Justiz in Polen wider“, sagte EU-Justizkommissarin Vera Jourová.

Deutschland steht im EU-Vergleich auf einem der vorderen Plätze in der Rangliste. 22 Prozent halten die Lage hierzulande für „sehr gut“, 52 Prozent für „ziemlich gut“.

Polens nationalkonservative PiS-Regierung hat die Justiz des Landes in den vergangenen Jahren umfassend reformiert – und sich diese Kritikern zufolge unterstellt. Die EU-Kommission hat deshalb Sanktionsverfahren gegen das Land eingeleitet. dpa

