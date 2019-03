Verwirrung bei Votum zu Urheberrecht

Abstimmungen – das gilt auch für das Europäische Parlament und seine 751 Abgeordneten – führen manchmal zu überraschenden Ergebnissen. Konkret ging es bei dem Vorfall in dieser Woche um das neue Urheberrecht und vor allem die umstrittenen Uploadfilter (Hochladesoftware), von denen inzwischen nicht einmal klar ist, ob sie möglicherweise nur durch einen Zufall beschlossen wurden. Was war passiert?

Wie bei den Plenarsitzungen in Straßburg üblich, werden mittags ab zwölf Uhr die Abstimmungen durchgezogen – manchmal stehen innerhalb von zwei Stunden bis zu 200 Voten an. An diesem denkwürdigen Dienstag ging es, noch bevor das neue Urheberrecht selbst aufgerufen wurde, zunächst um einen Änderungsantrag des SPD-Politikers Tiemo Woelken. Er wollte erreichen, dass der umstrittene Artikel 13, der inzwischen zum Artikel 17 geworden war, zunächst aus der Richtlinie herausgenommen wird, um über die Uploadfilter getrennt zu beraten. Sein Antrag wurde knapp mit fünf Stimmen Mehrheit abgelehnt und danach das komplette Urheberrechtspaket beschlossen.

Als Woelken sich am Abend die Liste, in der das Votum jedes Volksvertreters aufgelistet wird, noch einmal ansah, war die Verwunderung groß: Mehrere Abgeordnete hatten ihr Abstimmungsverhalten korrigiert. Insgesamt zehn Parlamentarier mehr zeichneten nun für Woelkens Antrag, obwohl sie zunächst dagegen gestimmt hatten.

Ob die Uploadfilter hätten verhindert werden können, steht nicht fest, ärgerlich ist die Verwirrung allerdings trotzdem. Offenbar hatte der in der Sitzung amtierende Parlamentspräsident Antonio Tajani die Verwirrung selbst gemerkt und noch nachgefragt, ob jeder wisse, worüber gerade abgestimmt werde. Es gab keinen Widerspruch. ds

