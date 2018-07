Verwirrung um Täter des Giftanschlags

Anzeige

Moskau/London.Im Fall des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal verlangt Russland eine Erklärung der britischen Behörden zu neuen Verdächtigungen. „Ich will das von Scotland Yard oder dem Außenministerium hören“, nicht aus der Presse, sagte der russische Botschafter in Großbritannien, Alexander Jakowenko, gestern der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

Die britische Nachrichtenagentur PA hatte zuvor berichtet, die Polizei habe mutmaßliche Täter des Giftangriffs auf Skripal (67) und seine Tochter Julia (33) im März im südenglischen Salisbury identifiziert. Es handle sich dabei um mehrere Russen, hieß es unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen.

Ein Scotland-Yard-Sprecher konnte den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht bestätigen. Es seien auch keine neuen Pressemitteilungen in dem Fall in nächster Zeit geplant. Auch die Polizei in der Grafschaft Wiltshire wollte sich nicht äußern. Der britische Staatssekretär für Sicherheit, Ben Wallace, schrieb auf Twitter, der Bericht gehöre in die Akte „schlecht informiert und wild spekuliert“.