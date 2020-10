Berlin.Die Appelle sind eindringlich. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der selbst infizierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) haben die Bevölkerung erneut um Mithilfe bei der Eindämmung der Corona-Pandemie gebeten. „Bitte helfen Sie weiter mit und hören Sie nicht auf diejenigen, die verharmlosen und beschwichtigen. Es ist ernst“, sagte Spahn in einem am Sonntag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video. Merkel hatte einen Tag zuvor in ihrem Videopodcast ihren Appell aus der Vorwoche wiederholt und darum gebeten, auf Reisen und Kontakte zu verzichten.

Rasanter Anstieg

Die Corona-Infektionszahlen steigen rasant: Am Sonntagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Zahlen der Gesundheitsämter 11 176 neue Infektionen innerhalb eines Tages. Am Tag zuvor waren es zwar 14 714 gewesen. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen aber meist viel niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.

Merkel sagte in ihrem Videopodcast: „Das Gebot der Stunde heißt für uns alle: Kontakte reduzieren, viel weniger Menschen treffen.“ Spahn erklärte: „Wir wissen, was dieses Virus anrichten kann, gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen und bei den Älteren, den Höchstbetagten.“ Auch bei Jüngeren könne es jedoch zu schweren und schwersten Verläufen kommen. „Deshalb geben Sie weiter aufeinander acht.“ Man brauche jetzt einen Kraftakt: „Mithelfen, konsequent sein, zusammenhalten“, so der Minister, der sich in häuslicher Isolation befindet.

Auch die SPD mahnte zur Vorsicht: „Wir appellieren eindringlich an die Bevölkerung, Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren und sich an die bekannten Hygienemaßnahmen zu halten“, betonten die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sowie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in einem gemeinsamen Statement für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es gehe vor allem darum, die Schulen und Kitas sowie Betriebe in Deutschland offen zu halten. „Damit das gelingt, müssen auch hier die Kontakte so weit wie möglich begrenzt werden, in den Schulen durch reduzierte und entzerrte, digital gestützte Unterrichtsmodelle und im Beruf durch verstärktes Homeoffice.“

Warnung vor zweitem Lockdown

In der Wirtschaft wächst die Angst vor einem erneuten großflächigen Stillstand. Der Präsident des Groß- und Außenhandelsverbands BGA, Anton Börner, forderte daher „ein noch viel stärkeres Herunterfahren des öffentlichen Lebens“. Der „Bild am Sonntag“ sagte er: „Je länger wir damit warten, umso größer wird der Schaden für die Gesundheit der Menschen und auch für die Wirtschaft. Lieber jetzt entschlossen handeln, auch wenn es schmerzhaft ist, damit uns nicht die Zeit davonrennt.“

Ähnlich äußerte sich Lauterbach in der „Bild am Sonntag“: „Wenn es uns in den kommenden zwei bis drei Wochen nicht gelingt, die persönlichen Kontakte zu beschränken, werden die Zahlen in wenigen Wochen so stark gestiegen sein, dass uns nur noch ein erneuter Lockdown bleibt.“ Die Einschränkungen reichten nicht aus, um überfüllte Intensivstationen und einen deutlichen Anstieg der Todeszahlen zu verhindern.

