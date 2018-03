Viele Abschiebungen wegen fehlender Papiere nicht möglich

Anzeige

Der Bericht zeige, dass die Zusammenarbeit zwischen deutschen Behörden und den ausländischen Botschaften in Deutschland bei der Beschaffung von Passersatzpapieren in vielen Fällen schlecht funktioniere. Zu Indien heißt es demnach: «Streckenweise sehr langsame bis keine Bearbeitung der Passersatzanträge» - trotz «regelmäßiger Besuche in der Botschaft». Zu Pakistan heißt es dem Bericht zufolge: «Passersatzbeschaffung läuft, allerdings verzögert». Und zum Libanon: «Antworten auf Anträge äußerst rar. Kontakt zur Botschaft ist schlecht.» Die Zusammenarbeit mit der Türkei läuft laut Lagebericht von Ende 2017 «bundesweit schlecht bis sehr schlecht».