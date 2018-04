Viele Kliniken fühlen sich bereit

Anzeige

Mannheim

Auch am Uniklinikum Mannheim hält man die Neuregelung für sinnvoll. Sie biete die Chance auf mehr Qualität in der Notfallmedizin, sagt Christoph Klein, Leiter Zentrale Klinische Einrichtungen an der Uniklinik: „Wenn es gelingt, dass bestimmte Krankheitsbilder nur in dafür zugelassenen Zentren versorgt werden, kann das zu einer besseren Versorgung der Patienten beitragen.“ Insgesamt werden im Uniklinikum Mannheim jährlich rund 85 000 Patienten in der Notaufnahme behandelt. Vor allem die Notfallversorgung besonders schwerer und lebensbedrohlicher Erkrankungen habe die Einrichtung in der Vergangenheit ausgebaut, zum Beispiel bei Herzinfarkten oder Verbrennungen.

Zwar sollten weniger komplexe Notfälle Klein zufolge auch künftig wohnortnah in Kliniken behandelt werden. Trotzdem rechnet er mit einer Zunahme der Notfallpatienten in Mannheim. Damit die neue Regelung erfolgreich sei, müsse nun für eine auskömmliche finanzielle Ausstattung gesorgt werden.

Rhein-Neckar

Bei der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH, die Kliniken in Schwetzingen, Weinheim, Sinsheim und Eberbach betreibt, hieß es gestern, zu den konkreten Auswirkungen der neuen Regelung auf die einzelnen Häuser könne man derzeit noch nichts sagen.

Tauberfranken

„Wir arbeiten schon seit längerer Zeit auf die neuen Kriterien hin und haben im Vorgriff bereits die Zentrale Notaufnahme als eigenständige Abteilung etabliert“, betont der Leiter des Zentrums für Notaufnahme am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Chefarzt Jürgen Weigand. „Ganz unabhängig davon haben wir im Caritas-Krankenhaus bei der Planung unseres anstehenden Ausbaus der Zentralen Notaufnahme hohe Qualitätskriterien angelegt.“

Dabei arbeitet das Caritas-Krankenhaus eng mit dem Nachbarkrankenhaus in Tauberbischofsheim zusammen. Hier gibt es ebenfalls eine Notfallversorgung, die rund um die Uhr bereitsteht. „Wir streben an, dies auch unter den neuen Kriterien fortzuführen, aber noch kennen wir die genauen Details nicht“, erklärt Chefarzt Farssa Rastani.

Baden-Württemberg

Bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft hält man die neuen Vorschriften für zu kompliziert. „Es besteht die Gefahr, dass die umfangreichen Vorschriften zu einer neuen Überwachungs- und Nachweisbürokratie führen, die knappe Fachkräfte mit noch mehr patientenfernen Tätigkeiten belastet“, so Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag. Auch die Finanzierung der Anforderungen müsse sichergestellt werden. „Wer von den Krankenhäusern eine höhere Qualität fordert, muss diese auch bezahlen!“ Das sei derzeit nicht gewährleistet.

Hessen

Für die Notaufnahmen in Hessen rechnet Rainer Greunke, Geschäftsführender Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft, nicht mit weitreichenden Einschnitten durch die neue Regel. „In Hessen nehmen schon jetzt rund 30 Prozent der Kliniken nicht an der Notfallversorgung teil.“ Insgesamt bestehe durch das neue System aber schon die Gefahr, dass Rettungsfahrzeuge mit Notfallpatienten künftig teilweise weiter fahren müssten, um eine entsprechende Klinik zu erreichen.

