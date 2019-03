Viele Pulverfässer stehen im Nahen Osten und in Nordafrika

Heidelberg.Wer sich für Weltpolitik interessiert, muss aufpassen, dass er den Überblick nicht verliert. Das gilt für Leser und Journalisten gleichermaßen. In dieser Woche richteten sich alle Augen auf den Gipfel in Hanoi. Dort wollte US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ein Geschäft abschließen. Doch im Schatten dieses Treffens wuchs plötzlich wieder das Kriegsrisiko zwischen den zwei Atom-Mächten Indien und Pakistans, die seit Jahrzehnten um Kaschmir kämpfen. Ein Konflikt, den die Weltgemeinschaft in letzter Zeit nicht mehr so auf dem Radar hatte.

Das kann dem Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) nicht passieren. Es untersucht seit 1991 die Kriege und Krisen auf allen Schauplätzen und bringt damit zumindest statistisch ein wenig Ordnung in die Welt, die nach dem Ende des Kalten Kriegs teilweise verrückt spielt.

Ukraine bleibt gefährlich

Jedes Jahr, nun schon zum 27. Mal, untersuchen die rund 200 Wissenschaftler des HIIK auch jene Konflikte, die es nicht in die internationalen Schlagzeilen schaffen. Die Forscher ordnen diese in fünf Intensitätsstufen ein. „Krieg“ ist die höchste. Davon sprechen die Wissenschaftler, wenn sie in einem Jahr mehr als 1080 Tote und 360 000 Flüchtlinge verzeichnen.

2018 zählte das HIIK 372 Konflikte, bei rund 57 Prozent war Gewalt mit im Spiel. Die Forscher konnten dabei eine gute Nachricht verbreiten: Die Zahl der Kriege ist 2018 von immerhin 20 auf 16 gesunken. In Europa und Asien gab es gar keinen Krieg mehr und auf dem amerikanischen Kontinent beherrschte weiter nur jener zwischen der mexikanischen Regierung und den Drogenkartellen die Schlagzeilen.

Friedenstauben sind deshalb aber keine massenhaft in den Himmel gestiegen. Das zeigt das Beispiel Ukraine: Die Forscher ordneten diesen Konflikt nur eine Intensitätsstufe niedriger als „begrenzter Krieg“ ein. Das heißt, die Lage in der Ost-Ukraine bleibt unsicher. Es gibt zwar weniger Tote, Gewalt und Vertreibung – aber es sterben weiter zu viele Menschen. Dies gilt neben dem Konflikt in der Ukraine auch für vier bisherige Kriege in Sub-Sahara Afrika und zwei in Asien, die ebenfalls herabgestuft wurden. 13 der Kriege wurden dagegen 2018 genauso erbittert weitergeführt wie 2017. Außerdem eskalierten im Nahen Osten und in Nordafrika drei Konflikte zum Krieg. In dieser Region stehen inzwischen die meisten Pulverfässer.

Syrien besonders gebeutelt

Die Anzahl der begrenzten Kriege stieg 2018 von 16 auf 24 stark an. Sechs davon waren im Vorjahr noch als Krieg eingestuft, neun eskalierten dagegen aus Krisen. Neun begrenzte Kriege blieben auf demselben Niveau wie 2017. Insgesamt stiegen im vergangenen Jahr die Konflikte der zwei höchsten Intensitätsstufen auf 40. 2017 zählten die Forscher 36 Kriege und begrenzte Kriege.

Im Nahen Osten und in Nordafrika nahm 2018 als einzige Region weltweit die Zahl der Kriege sogar zu – von sechs auf neun. Allein in Syrien werden vier aufgelistet: der Krieg zwischen dem Assad-Regime und Rebellen, der zwischen einzelnen Oppositionsgruppen, der mit der Terrororganisation Islamischer Staat und schließlich jener in der Region Afrin, wo die türkische Armee gegen die Kurden vorgeht. Letzterer entwickelte sich gleich nach Ausbruch zum Krieg.

In Sub-Sahara Afrika verringerte sich die Zahl der Kriege von zehn auf sechs. Sowohl im Kongo als auch im Südsudan wurden jeweils zwei Kriege herabgestuft. Allerdings stieg die Zahl der begrenzten Kriege von vier auf acht. Besonders im Kongo und im Südsudan ist die Lage für die Menschen besonders gefährlich, dort gibt es drei beziehungsweise zwei begrenzte Kriege.

In Asien gab es 2018 keinen Krieg mehr, die Forscher stuften sowohl den Konflikt der buddhistischen Regierung mit der muslimischen Minderheit der Rohingya und den der Philippinen mit militanten islamistischen Gruppierungen herunter. Friedlich geht es auch dort nicht zu. Aber wenigstens sind die Chancen gestern wieder gestiegen, dass die Forscher den Konflikt zwischen den zwei Atommächten nächstes Jahr nicht auf „Krieg“ hochstufen müssen. Gestern ließ Pakistan einen indischen Piloten als „Geste des Friedens“ wieder frei.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019