Viele sehen CDU als zerstritten

Zur neuen CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer

Eine Mehrheit von 55% der Befragten findet, dass Annegret Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Parteivorsitzende die Richtige ist, 28% sehen das nicht so und weitere 17% haben dazu keine Meinung. Noch etwas positiver als insgesamt fällt das Urteil der Unionsanhänger aus: In deren Reihen halten 72% die Entscheidung für Annegret Kramp-Karrenbauer für richtig (nein: 17%; weiß nicht: 11%). Unterschiedlich bewerten die verschiedenen anderen Parteianhängergruppen Annegret Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Vorsitzende: Mehrheiten in den Reihen der SPD, der Grünen, der Linken und der FDP äußern sich eher positiv, umgekehrt ist es bei den AfD-Anhängern.

Künftige Zusammenarbeit in der Bundesregierung

Eine Mehrheit von 62% erwartet, dass sich mit der neuen CDU-Vorsitzenden an der Zusammenarbeit von CDU, CSU und SPD in der Bundesregierung nicht viel ändern wird. 14% glauben, die gemeinsame Regierungsarbeit werde einfacher, 17% meinen, sie werde schwieriger (weiß nicht: 7%). In allen Parteianhängergruppen gehen die meisten davon aus, dass sich an der Regierungszusammenarbeit nicht viel ändern wird. Recht ähnlich äußern sich die Unions- und die SPD-Anhänger: 57% der CSU/CSU- und 67% der SPD-Anhänger erwarten keine großen Modifikationen, 18% der CDU/CSU- und 13% der SPD-Anhänger glauben, es werde einfacher, und 18% der CDU/CSU- sowie 18% der SPD-Anhänger rechnen mit größeren Schwierigkeiten.

CDU: Ist die Partei in wichtigen Fragen eher einig oder zerstritten?

Nur 34% der Befragten halten die CDU derzeit für eine Partei, die sich intern in wichtigen politischen Fragen eher einig ist, eine Mehrheit von 60% hält die Christdemokraten für eher zerstritten, 6% erlauben sich darüber kein Urteil. Die Einschätzung der Unionsanhänger fällt etwas anders aus: 50% empfinden die CDU als eher geschlossene Partei, für 45% überwiegen bei der CDU die internen Konflikte (weiß nicht: 5%). Alle anderen Parteianhängergruppen halten dagegen die CDU in wichtigen Fragen mehrheitlich für eher gespalten.

Mit neuer Parteivorsitzender: CDU in Zukunft eher einig oder zerstritten?

53% der Befragten insgesamt sowie 53% der CDU/CSU-Anhänger gehen davon aus, dass sich am internen Zustand der CDU mit Annegret Kramp-Karrenbauer als neuer Parteichefin nicht viel ändern wird. 25% (CDU/CSU-Anhänger: 31%) glauben, dass es intern in wichtigen politischen Fragen mehr Einigkeit geben wird, 12% (CDU/CSU-Anhänger: 8%) erwarten, dass es zu mehr parteiinternem Streit kommt. 10% (CDU/CSU-Anhänger: 8%) machen dazu keine Angabe.

Eignung von AKK als Bundeskanzlerin

Sehr offen ist für die Befragten, ob Annegret Kramp-Karrenbauer auch geeignet ist, das Amt der Bundeskanzlerin auszufüllen: 38% trauen ihr das zu, 41% sehen das nicht so und 21% antworten mit „weiß nicht“. Unterschiedlich fällt die Einschätzung der verschiedenen Parteianhängergruppen aus: Neben den CDU/CSU-Anhängern halten auch die der Grünen Annegret Kramp-Karrenbauer tendenziell für geeignet (CDU/CSU: 54%; SPD: 41%; AfD: 11%; FDP: 31%; Linke: 37%; Grüne: 48%).

Ist es gut, dass Angela Merkel bis 2021 Kanzlerin bleiben will?

Dass Angela Merkel bis zur nächsten regulären Bundestagswahl im Herbst 2021 Bundeskanzlerin bleiben will, finden rund zwei Drittel (68%) der Wahlberechtigten gut (November-I: 63%). 29% aller Befragten sprechen sich dagegen aus (November-I: 34%), 3% urteilen hier nicht (November-I: 3%). Bis auf die AfD-Anhängerschaft (22%) wird es von allen anderen Parteianhängergruppen jeweils mehrheitlich begrüßt, dass Angela Merkel die volle Legislaturperiode Regierungschefin bleiben will (CDU/CSU: 90%; SPD: 65%; FDP: 61%; Linke: 66%; Grüne: 77%).