Viele Studenten lesen null Minuten

Studieren, ohne dabei Bücher zu lesen: In Japan ist das offenbar denkbar. In einer gestern veröffentlichten Umfrage des Nationalen Verbands der Universitäts-Kooperativen, die den Studienalltag von Studenten unterstützen, gab mehr als die Hälfte der befragten Studierenden an, keine einzige Minute am Tag mit dem Lesen von Büchern zu verbringen. Die Organisation hatte die Umfrage an 300 staatlichen Universitäten durchgeführt und rund 10 000 Antworten erhalten. Demnach gaben 53,1 Prozent auf die Frage nach der Lesezeit an einem Tag „null Minuten“ an. Das sei ein Anstieg im Vergleich zu fünf Jahren zuvor von 18,6 Prozentpunkten. Die durchschnittliche Lesezeit lag demnach bei mageren 23,6 Minuten. dpa