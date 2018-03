Viele Tote bei Attentat

Anzeige

Kabul.Bei einem Selbstmordattentat der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) auf eine Versammlung in der Nähe einer schiitischen Moschee sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens neun Menschen getötet worden. Mindestens 18 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Madschroh, gestern.

Der Attentäter habe es auf eine Versammlung zum 23. Todestag eines prominenten Führers der schiitischen Hasara-Gemeinschaft, Abdul Ali Masari, abgesehen gehabt, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi. Hunderte Menschen hatten sich dafür auf dem Musalai-Schahid-Masari-Platz im Schiitenviertel Dascht-e Bartschi gleich neben der großen Al-Sara-Moschee versammelt. Der Mann habe seine Bombe aber etwa 300 Meter von der Versammlung entfernt zünden müssen, nachdem Polizisten ihn als Gefahr erkannt hätten, sagte Rahimi.

IS bekennt sich

Der IS reklamierte die Tat über eine Botschaft im Internet für sich, in der es hieß, der Attentäter habe mehr als 200 Menschen getötet. Das Bekenntnis konnte nicht verifiziert werden. Der IS hat schon 2017 zahlreiche Anschläge auf schiitische Moscheen und Versammlungen verübt. Die Vereinten Nationen hatten in ihrem jüngsten Bericht zu den zivilen Opfern der Konflikte in Afghanistan für das Jahr mindestens acht Angriffe des IS auf schiitische Moscheen mit 418 Toten und Verletzten registriert, die meisten davon in Kabul. Im Oktober zum Beispiel waren bei einem Selbstmordattentat auf eine Moschee im Viertel Dascht-e Bartschi 71 Menschen getötet worden. Die Terrormiliz war in Afghanistan erst 2015 aufgetaucht. dpa