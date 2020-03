Viele wählen trotz Virus

Tel Aviv.Trotz der Sorge vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus ist die Wahlbeteiligung bei der Parlamentswahl in Israel bis Montagabend relativ hoch gewesen. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees lag die Wahlbeteiligung um 18 Uhr (17 Uhr deutscher Zeit) bei 56,3 Prozent, 2,8 Prozentpunkte mehr als zur selben Zeit bei der vorherigen Wahl im September.

Am Vormittag hatten die beiden Spitzenkandidaten die Bürger zu einer regen Beteiligung aufgefordert. „Dies ist ein wichtiges demokratisches Recht, auf das wir stolz sein müssen“, sagte der rechtskonservative Regierungschef Benjamin Netanjahu (Likud) bei der Stimmabgabe in Jerusalem. In mehreren Städten wurden besonders geschützte „Wahlzelte“ für Israelis aufgestellt, die sich wegen des neuartigen Coronavirus in häuslicher Quarantäne befinden. In der Stadt Cholon bei Tel Aviv musste am Morgen die Polizei anrücken, weil Anwohner die Eröffnung eines solchen Zeltes blockiert hatten.

Netanjahus Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß rief die Bürger zu einer Wende auf. „Ich hoffe, dass heute ein Heilungsprozess beginnt, dass wir anfangen können, wieder zusammenzuleben“, sagte Gantz bei der Stimmabgabe in seinem Wohnort Rosch Haajin östlich von Tel Aviv. „Ich dränge jeden, rauszugehen und zu wählen.“

Das Wahlkomitee verhängte eine Strafzahlung gegen Netanjahus Likud-Partei, nachdem Parteianhänger Wähler in Eilat mit Limousinen zu den Wahllokalen gefahren hatten. Nach einem Bericht des israelischen Radios muss der Likud umgerechnet rund 1900 Euro zahlen. dpa

