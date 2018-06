Vier Parteien geben Kontra

Anzeige

FDP

Christian Lindner ähnelt ein wenig dem Fuchs aus der Fabel: Hängen die Trauben zu hoch, will er sie nicht. Und so spricht der FDP-Vorsitzende davon, dass es seiner Partei „nicht um Aufsehen, sondern um Ansehen“ gehe. Tatsächlich treten die Liberalen im Bundestag konstruktiv und seriös auf, mit dem Nebeneffekt freilich, dass sie kaum wahrgenommen werden. Lindner ist das bewusst, er behauptet aber: „Wir haben Nerven, diesen Weg über vier Jahre durchzuhalten“.

Nur zwei Ereignisse stachen bisher heraus: Beim Bamf-Skandal war die FDP neben der AfD die einzige Partei, die einen Untersuchungsausschuss forderte. Und dann gab es noch den Streit zwischen Lindner und Parteivize Wolfgang Kubicki um die Russland-Politik, von dem Lindner erst gestern sagte, dass er nicht beigelegt sei. Lindner hat die Partei ruhig halten können, als er die Jamaika-Verhandlungen beendete. Auch für den Fall des Scheiterns der Groko bietet er sich nicht als Retter an. Dann müsste es Neuwahlen geben, sagte er gestern.

Die Linke

Die Linkspartei ist nicht mehr Oppositionsführerin im Bundestag. Ihr Kernthema jedoch, die soziale Gerechtigkeit, hat an Aktualität gewonnen. Über die Kluft zwischen Arm und Reich wird vielerorts debattiert. Trotzdem hat die Linke ihre Rolle noch nicht gefunden. Das liegt am Dauerstreit zwischen den Partei- und Fraktionsspitzen und der Flüchtlingsfrage. Auf ihrem Parteitag in Leipzig hat sich die Linke darüber fast zerlegt. Zugleich trat das abgrundtiefe persönliche Zerwürfnis zwischen der Vorsitzenden Katja Kipping und Fraktionschefin Sahra Wagenknecht offen zutage. Fazit: Wegen permanenter Selbstbeschäftigung fällt die Linke für eine wirkungsvolle Oppositionsarbeit aus.

Die Grünen

Die Enttäuschung war riesig, als der Traum von Jamaika platzte und den Grünen schmerzlich zu Bewusstsein kam, abermals kleinste politische Kraft in der Opposition zu sein. Von diesem Schock hat sich die Partei allerdings gut erholt. Und das liegt vor allem an der neuen Führungsspitze. Mit Annalena Baerbock und Robert Habeck sind die Querelen in der Chefetage praktisch verschwunden.

Nach außen hin stehen die Grünen sehr geschlossen da. Das umso mehr, als die Partei mit dem Thema Ökologie über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt, das in der Politik der Groko eine große Leerstelle ist. Intern gehen die Meinungen auseinander, inwieweit man sich noch als „Regierung im Wartestand“ begreifen soll. Der linke Flügel hätte es gern weniger staatstragend. Im Realo-Lager dagegen wird die Fantasie durch das drohende Zerwürfnis zwischen CDU und CSU beflügelt. Zur Rettung der Kanzlerschaft von CDU-Chefin Angela Merkel stünden die Grünen durchaus bereit, wenn sie denn gerufen würden.

