Virtuelles Gespräch mit Überlebenden

Im Frühjahr 2019 sitzt Anita Lasker-Wallfisch in London umgeben von Kameras vor einer grünen Wand und erinnert sich an ihre Erlebnisse während des NS-Regimes und der Shoah. Die Cellistin ist eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Bis zu 2000 Fragen zu ihrer Lebensgeschichte beantwortet sie, die allesamt als separate Videoclips aufgezeichnet werden.

Es ist ein Projekt mit dem Ziel, die Erinnerungen von Lasker-Wallfisch und anderen Zeitzeugen für die Nachwelt zu bewahren – auf innovative Weise. Die Initiative trägt den Titel „Dimensions in Testimony“. Moderne Spracherkennungsprogramme ermöglichen es den Teilnehmern, Fragen zu stellen, welche daraufhin analysiert und in Suchbegriffe umgewandelt werden. Ein System ordnet diesen Suchbegriffen daraufhin die am besten passende Antwort aus den Video-Aufnahmen zu und spielt diese ab – es entsteht der Eindruck eines virtuellen Gesprächs.

22 Überlebende des Holocaust wurden bis heute auf Initiative der Shoah Foundation der University of Southern California (USC) in Los Angeles interviewt, die „Dimensions in Testimony“ 2010 ins Leben gerufen hat. Das interaktive Zeitzeugnis von Lasker-Wallfisch ist das bislang erste deutschsprachige Interview und entstand mit Unterstützung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ).

Anfang 2020 lief die Testphase des Projekts im Deutschen Technikmuseum Berlin an. „Bis Mitte März hatten wir acht Schulklassen im Museum, die das interaktive Zeitzeugnis getestet haben. Die Rückmeldung war sehr positiv“, berichtet Frank Steinbeck, der das Projekt betreut. „Bis zu den Sommerferien sollten rund 20 weitere Schulklassen teilnehmen“, so Steinbeck. Aber dann kam die Corona-Krise. Aktuell würden Nachholtermine und Online-Möglichkeiten geprüft. eli

