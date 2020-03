Virus bedroht vor allem Ältere

Gesundheitsminister Jens Spahn appelliert an die Bevölkerung, gefährdete Personen besonders zu schützen. Das betrifft Krankenhäuser, Pflegeheime und auch viele Familien.

Für die einen ist Corona eine leichte Erkältung, für die anderen kann eine Infektion auf die Intensivstation und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Weil die Infektionszahlen in Deutschland ansteigen, versuchen die Behörden, nun vor allem die zweite Gruppe zu schützen: Neben Personen mit Vorerkrankungen sind das vor allem die Älteren.

Daten aus China und Italien zeigen: Während Kinder und Jugendlichen kaum gefährdet sind, haben Menschen ab etwa 60 Jahren ein steigendes Risiko für einen schweren Verlauf. Bei den Über-80-Jährigen liegt die Sterberate gar bei rund 20 bis 25 Prozent, wie Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Charité in Berlin, dem NDR sagte. Er empfiehlt daher, die Infektionswelle so gut wie möglich von der älteren Bevölkerung fernzuhalten. Dazu gehöre es, Kinder für eine gewisse Zeit „nicht mehr bei Oma und Opa abzugeben“. Außerdem sollte man ältere Familienmitglieder unterstützen, etwa Einkäufe für sie erledigen. Das sei für Familien, die nicht mehr auf die Kinderbetreuung durch Großeltern zurückgreifen könnten, „schmerzhaft und unbequem“, räumte der Experte ein. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn appellierte, ältere Menschen und chronisch Kranke zu schützen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) der Schweiz hat bereits Konsequenzen gezogen, um „ältere Personen mit chronischen Krankheiten prioritär vor einer Ansteckung zu schützen“, heißt es in einer Mitteilung. Dazu gehören strengere Besuchsregeln für Krankenhäuser und Pflegeheime. Außerdem wird „aufgrund der geringen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen auf Schulschließungen verzichtet“. Daniel Koch, Leiter Übertragbare Krankheiten beim BAG, begründete dies damit, dass bei Schließungen von Schulen oder Kitas Kinder durch die Großeltern betreut würden, also „jenen älteren Menschen, die man schützen will“.

In Deutschland gibt es keine Überlegungen, generell Schulen zu schließen. Zur Unterbrechung von Infektionsketten greifen die Behörden aber in Einzelfällen auf diese Möglichkeit zurück – auch in der Region. So wurden am Montag zwei Schulen, eine in Ladenburg und eine in Edingen-Neckarhausen, geschlossen, nachdem sich Schüler angesteckt hatten. Das Landratsamt Rhein-Neckar teilte auf Nachfrage mit: „Wir versuchen Schul- und Kitaschließungen zu vermeiden.“ Die Betreuung der Kinder spielt bei den Überlegungen „auch eine Rolle“.

Das Mannheimer Gesundheitsamt bezieht bei Planungen und Überlegungen ebenfalls Schutzmaßnahmen für Ältere mit ein. Derzeit empfiehlt es Personen mit erhöhtem Risiko, sich gegen Grippe, Pneumokokken und Keuchhusten impfen zu lassen, um Komplikationen zu vermeiden. Denn „eine bereits mit einem Krankheitserreger befallene Lunge kann auch noch von einem zweiten oder dritten Erreger angegriffen werden“, teilte eine Sprecherin mit.

Die Ausbreitung des Virus beschäftigt zudem Seniorenheime und Krankenhäuser. Am Uniklinikum Mannheim etwa dürfen Patienten nur noch von zwei Personen pro Tag besucht werden. Kinder unter zwölf Jahren oder Erkältete sollen gar nicht mehr kommen. „Diese Maßnahme trägt dazu bei, das Ansteckungsrisiko auf den Stationen deutlich zu reduzieren“, bittet das Klinikum auf seiner Homepage um Verständnis.

Das Diakonische Werk Mannheim sowie der Anbieter Avendi nehmen die Corona-Epidemie ebenfalls sehr ernst. In ihren Pflegeheimen seien an den Eingängen Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt worden, teilten sie mit. Erkältete Angehörige werden gebeten, auf Besuche zu verzichten.

Deutschlandweit können sich Berufstätige mit leichten Erkältungssymptomen inzwischen telefonisch bis zu sieben Tage krankschreiben lassen. Das soll Ärzte entlasten – und Risikopatienten in den Praxen schützen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020