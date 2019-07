Visegrad-Staaten blockieren Einigung

Brüssel/Helsinki.Es sind die Freitagabende, die man in der Brüsseler Kommission fürchtet. Immer wieder, so berichten Insider, gehen ausgerechnet kurz vor dem Wochenende Anrufe von Schiffen im Mittelmeer ein, die Hilfesuchende gerettet haben. Und immer wieder müssen die EU-Beamten dann die Innenministerien der Mitgliedstaaten abtelefonieren und um ein paar Plätze für Flüchtlinge bitten. „Einen unwürdigen Prozess“ nannte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) diese Prozedur am Donnerstag in Helsinki, wo er sich mit seinen Amtskollegen aus den übrigen Mitgliedstaaten informell traf.

Zu wenige Länder beteiligen sich

In diesem Format sind Beschlüsse nicht vorgesehen. Zwar lag ein deutsch-französischer Kompromiss auf dem Tisch, der darauf hinauslaufen würde, Teile eines neuen Asylrechtes schon vorab mit jenen umzusetzen, die dazu bereit sind – eine Koalition der Willigen, wie sie die Bundesregierung als schnell wirkende Notlösung favorisiert. „Wir müssen zugeben, dass die Situation nicht so weitergehen kann“, räumte die finnische Innenministerin Maria Ohisalo ein. Acht bis zehn Staaten wären laut EU-Vertrag nötig, um eine solche informelle Zusammenarbeit rechtlich bindend zu beginnen. Doch nicht einmal die kamen zusammen. „Das ist traurig“, bilanzierte der für Migration zuständige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. Zwar erklärten sich in der Vergangenheit immer wieder Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Luxemburg, Belgien, Schweden und eine Handvoll weiterer Länder bereit, die Schiffbrüchigen aufzunehmen. Doch gegen eine Verteilquote, die verpflichtend wäre, gibt es auch von dort Widerstand. Das liegt nicht nur, aber auch am Geld. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Unterstützung der Länder aus den diversen Fonds der Gemeinschaft für die Aufnahme, Betreuung und Integration der Menschen sind noch nicht geschaffen.

Derweil bastelt Italiens Innenressortchef Matteo Salvini an einer Achse der Südstaaten mit Griechenland, Malta, Zypern, Italien, Spanien und Portugal, die sich von der EU alleine gelassen fühlen und sich deshalb mit nichts weniger als einer Einigung aller Unions-Mitglieder zufriedengeben wollen. Bis dahin sollen die Anlegeverbote für Schiffe mit Hilfesuchenden ausgeweitet und verstärkt werden. Da die vier Visegrad-Staaten Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien sich weigern, auch nur einen Asylbewerber aufzunehmen, blockieren sie das gesamte Projekt.

Dabei steht die EU unter massivem Druck, weil die Situation in den libyschen Flüchtlingslagern eskaliert. Zu den ohnehin katastrophalen Zuständen kommt der sich verschärfende Bürgerkrieg in dem Land. Woher eine Lösung kommen soll, ist unklar. Immer häufiger ist zu hören, es werde wohl erst im zweiten Halbjahr 2020 eine geben. Dann hat ein Land die Ratspräsidentschaft inne, das mehr politisches Gewicht in die Waagschale werfen kann: Deutschland. Das nächste Treffen der Innenminister in diesem Jahr ist im September.

