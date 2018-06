Visegrad-Staaten erteilen dem Asyl-Sondergipfel eine Abfuhr

Anzeige

An dem informellen Treffen in Brüssel vier Tage vor einem regulären EU-Gipfel nehmen voraussichtlich zehn Staaten teil, darunter Österreich. Kurz ließ in Budapest Verständnis für die ablehnende Haltung der Visegrad-Staaten erkennen, betonte aber, als Kanzler des nächsten EU-Vorsitzlandes als «Brückenbauer» dienen zu wollen, um einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen zu bewirken.