Volkszorn in Warnwesten

Paris.„Stop Steuern“ steht auf einer gelben Sicherheitsweste. „Macron, du pumpst uns aus“, auf einer anderen. Oder: „Autofahrer sind keine Milchkühe!“ Es sind zornige Botschaften, die die Empörung vieler Franzosen über steigende Spritpreise, hohe Lebenshaltungskosten und über Präsident Emmanuel Macron überhaupt ausdrücken sollen. Sie zieren Plakate und eben jene Warnwesten, die sich die Demonstranten angezogen haben, weil dies – „Gelbe Warnwesten“ – der Name ihrer Bewegung ist.

Bei einem landesweiten Protesttag am Wochenende blockierten sie Straßen, Autobahnen und Kreisverkehre, um ihren Unmut kundzutun. Er entzündet sich vor allem an den kontinuierlichen Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel, die die Regierung bis ins Jahr 2022 plant. Mit durchschnittlich 1,54 Euro pro Liter befinden sich die Kraftstoffpreise in Frankreich im europäischen Mittel, während die Gesamtbesteuerung zu den höchsten gehört.

Mindestens 2000 Aktionen wurden im Land gezählt, doch mit 283 000 Teilnehmern war die Mobilisierung geringer als von den Initiatoren erhofft – und von der Regierung befürchtet. Diese zeigte sich alarmiert über diese Protestbewegung, die vor allem von den ländlichen Regionen ausging. Trotzdem will sie an den Steuererhöhungen festhalten. Dies sagte gestern Abend Premierminister Édouard Philippe.

Die Regierung warnte im Vorfeld vor Zusammenstößen – und tatsächlich begann der Protesttag tragisch. Im ostfranzösischen Pont-de-Beauvoisin gab eine Autofahrerin, die von „Gelben Warnwesten“ blockiert wurde, in einer Panikreaktion Gas und überrollte eine 63-Jährige.

Teilweise kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Autofahrern. Insgesamt wurden 409 Menschen bei diversen Blockaden verletzt, 14 davon schwer. Die Polizei setzte vereinzelt Tränengas ein. 282 Menschen wurden festgenommen, 157 kamen in Polizeigewahrsam.

Angesichts der Proteste in Frankreich dürfte einigen Umweltpolitikern in Berlin der Schrecken in die Glieder gefahren sein. Denn die höhere Besteuerung fossiler Brennstoffe wird auch hierzulande erwogen. Das Ausmaß möglichen Widerstandes ist klar. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) will sich trotzdem nicht beirren lassen. In ihrem Haus wird derzeit ein wichtiger Teil des Koalitionsvertrags umgesetzt: Nächstes Jahr soll es ein Klimaschutzgesetz geben, mit klaren Zielvorgaben für alle Wirtschaftssektoren. Derzeit sammelt man Vorschläge aller Ressorts für ein „Maßnahmenprogramm“ ein.

Im Koalitionsvertrag vorgesehen

Zusammen mit dem Gesetzentwurf für das Klimaschutzgesetz der großen Koalition wolle die Umweltministerin Anfang nächsten Jahres ihren Vorschlag für eine CO2-Steuer vorlegen, hieß es dazu. Hintergrund: Während Energie und Industrie über den Emissionshandel schon einen Preis für jede ausgestoßene Tonne CO2 zahlen, was die Energiewende vorangebracht hat, ist bei der Wärme und im Verkehr alles beim Alten gebliebe.

Erst vorletzte Woche hatte Schulze bekräftigt, dass sie die CO2-Steuer nun einführen will. Sie würde voraussichtlich direkt im Grundstoffhandel erhoben und sowohl Kohle als auch Öl und Benzin verteuern. In einem wichtigen Punkt will sich Schulze allerdings von Frankreich unterscheiden: Während dort ein Großteil der Einnahmen in den Staatshaushalt wandert, soll das Geld in Deutschland „zu keiner Netto-Mehrbelastung“ führen. Im Kern soll das über billigeren Strom geschehen, etwa durch eine Senkung der Stromsteuer.

Politisch ist die Lage unübersichtlich. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) erteilte den Plänen erst einmal eine Absage. Andererseits nennt der Koalitionsvertrag ein CO2-Bepreisungssystem ausdrücklich als „Ziel“ der Klimapolitik. Die Grünen fordern eine solche Abgabe schon lange, und die FDP ist nicht dagegen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018