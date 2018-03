Voller wirrer Allianzen

Anzeige

Damaskus.Seit sieben Jahren tobt in Syrien ein blutiger Bürgerkrieg. Innerhalb kurzer Zeit eskalierte der Konflikt gleich an zwei Fronten. Die massiven Angriffe auf das syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta haben weltweit die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Konflikts verschärft. Zudem steht seit etwa einem Monat die Region Afrin im Fokus eines blutigen Konflikts. Im Januar rückten türkische Truppen auf das Gebiet vor, um dort die Kurdenmiliz YPG zu bekämpfen. Zusammen mit verbündeten syrischen Rebellen gelang es ihnen, Gebiete an der Grenze zur Türkei einzunehmen. In ihrer Not schloss die YPG nun einen Pakt mit Syriens Regierung. Diese schickte am Dienstag Milizen zur Unterstützung der Kurden. Die türkische Armee antwortete umgehend mit Beschuss. Eine Lösung des Konflikts ist nicht zu erkennen, weil es viele verschiedene Konfliktparteien mit extrem gegensätzlichen Interessen gibt.

Kurden

Sie sind in dem Konflikt je nach Lage mit ganz unterschiedlichen Parteien verbündet, die sich teilweise bekämpfen. Im Zuge des mittlerweile fast siebenjährigen Bürgerkriegs gelang es den YPG genannten kurdischen „Volksschutzeinheiten“, im Norden Syriens riesige Gebiete einzunehmen. Die Kurden errichteten dort drei Kantone, in denen sie eine „Selbstverwaltung“ ausriefen – zum Missfallen der Türkei, aber auch der Regierung in Damaskus. Das Verhältnis zwischen den Kurden und der Führung Syriens ist voller Konflikte. Schon unter dem früheren Präsidenten Hafis al-Assad beklagten sich die Kurden über Diskriminierung. Viele von ihnen besaßen lange keine Staatsbürgerschaft. Mit der „Selbstverwaltung“ wollen sie ihren Traum von mehr Autonomie verwirklichen. In Afrin kooperieren die Kurden dennoch mit der Regierung in Damaskus – anderswo bekämpfen sich die beiden aber. Zum Beispiel im Osten des Bürgerkriegslandes. Denn gleichzeitig entwickelte sich die YPG in Syrien zum wichtigsten Partner der US-geführten internationalen Koalition im Kampf gegen den sogenannten IS. US-Soldaten unterstützen die Miliz am Boden. Das führt nun zu einer bizarren Konstellation: In Afrin paktieren die Kurden mit der syrischen Regierung, die wiederum mit dem kurdischen Verbündeten USA verfeindet ist.

Türkei

In Afrin verfolgt Ankara mit der „Operation Olivenzweig“ offiziell das Ziel, „Nordsyrien von allen terroristischen Elementen zu säubern“. Tatsächlich richtet sich die Offensive gegen die YPG, den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Türkei teilt eine 911 Kilometer lange Grenze mit Syrien. Auf mehr als zwei Dritteln davon steht auf der syrischen Seite die YPG – aus Sicht Ankaras eine Terrororganisation, die die Türkei bedroht. Dass die USA die YPG im Kampf gegen den IS unterstützen, hat zu einer schweren Krise zwischen Ankara und Washington geführt.