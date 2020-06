Vom Rassismus zerfressen

Minneapolis.Schweren Schrittes bewegt sich Terrence Floyd auf das überlebensgroße Wandgemälde zu Ehren seines Bruders George zu, das ein Straßenkünstler auf die Wand eines Supermarktes in Minneapolis gemalt hat. Davor haben Menschen Blumen abgelegt, Andenken hinterlassen und Schilder, auf denen „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben sind wertvoll) steht. Dann bleibt Terrence stehen. Ungefähr hier muss es gewesen sein, wo vor einer Woche George unter dem Knie eines weißen Polizisten erstickte.

Das ist nun seit einem Autopsie-Bericht amtlich. Der mutmaßliche Mörder Dereck C. sitzt seit Ende vergangener Woche in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Eindringlich fleht Terrence die Menge an, nicht in die Falle der Gewalt zu tappen. „Sie wollen, dass wir uns selbst zerstören“, mahnt er zu friedlichen Protesten. „Hört auf zu plündern, macht das Friedenszeichen.“

Appell für Frieden

Hafsa Islam (18) versteht, wie schwer das vor allem jungen Menschen fällt, die von dem Rassismus im Alltag zutiefst desillusioniert sind. Selbst in einer fortschrittlichen Stadt wie Minneapolis machen Schwarze 60 Prozent der Opfer von Polizeigewalt der vergangenen zehn Jahre aus, obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung nur bei 20 Prozent liegt.

Hafsa verfolgte von ihrem Auto aus zufällig, wie die Polizei den verängstigten George aus dem Supermarkt zerrte. „Diesen Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen“, beschreibt sie die Situation in der „Washington Post“. Ihr Vater bot an, sein wegen der Corona-Pandemie geschlossenes Restaurant „Gandhi Mahal“ zu einer Erste-Hilfe-Station umzufunktionieren. Wenige Tage später war es bis auf die Grundmauern abgebrannt. Doch ihr Vater sagte: „Lass mein Gebäude brennen. Das kann man wieder aufbauen.“ Da habe Hafsa verstanden, dass es diesmal um mehr gehe. „Wenn so etwas geschehen muss, damit wir Gerechtigkeit bekommen, ist es das wert.“

Was Floyds Tod ausgelöst hat, geht weit über Minneapolis hinaus. Es ist ein Flächenbrand, wie im Jahr 1968 nach dem Mord an Martin Luther King. In mehr als zwei Dutzend Städten herrscht der Ausnahmezustand, es gibt Tote und Verletzte sowie tausende Festnahmen. Und der US-Präsident kündigt an, die Unruhen notfalls mit dem Militär niederschlagen zu lassen.

In New York verhängten Gouverneur Andrew Cuomo und Bürgermeister Bill de Blasio eine Ausgangssperre. Erstmals seit Langem verloren am Wochenende angesichts der Intensität der Wut auf den Straßen die Sicherheitskräfte die Kontrolle über die Stadt. Chaos herrscht auch in Atlanta, wo der Tod von Ahmaud Arbery in Erinnerung ist, den bewaffnete Weiße umgebracht hatten.

Mutmaßungen über Netzwerk

„Ich hätte niemals gedacht, dass ich für die Anwesenheit der Nationalgarde dankbar bin“, sagt der Bürgerrechtler Timothy McDonald in Atlanta zu der täglichen Gewalt. Die Zeitung „Reverend“ glaubt, dass die Randalierer von außen kamen. Diesen Verdacht gibt es überall in den Metropolen der Vereinigten Staaten. Er richtet sich gegen das Netzwerk weißer Nationalisten und Suprematisten, die kein Geheimnis daraus machen, einen Rassenkrieg anzetteln zu wollen.

In Louisville im Kohlestaat Kentucky starb der Nachbarschaftsaktivist David McAtee (53), der in seinem Restaurant die Polizei umsonst verköstigte – getroffen von einer Polizeikugel. „Mein Sohn hat niemandem etwas getan“, klagt seine Mutter Odessa Riley, „und jetzt haben sie ihn getötet.“ Bürgermeister Greg Fischer verspricht, der Sache auf den Grund zu gehen. Herausfinden lassen wird sich das nur schwer, weil die Polizisten bei ihrem Einsatz die Körperkameras abgeschaltet hatten.

Gewalt gegen Journalisten ist der andere Trend, der sich bei den Unruhen abzeichnet. In Minneapolis verhaftete die Polizei einen farbigen CNN-Reporter vor laufender Kamera, in New York wurde ein Reporter des „Wall Street Journal“ von Beamten geschlagen, und in Los Angeles warf ein Polizist die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Fotografin Barbara Davidson gegen einen Hydranten. Insgesamt hat der „U.S. Press Freedom Tracker“ bereits mehr als 100 Fälle von Gewalt gegen Journalisten dokumentiert, die über die Unruhen berichten.

Aber es gibt auch ermutigende Zeichen. Polizisten, die sich spontan niederknien. Oder den Sheriff von Flint, Christopher R. Swanson, der am vergangenen Wochenende Helm und Knüppel ablegte und sich an die Spitze eines Marschs setzt. „Ich liebe euch, Leute“, versicherte der Sheriff, und: „Die Polizei liebt euch.“

