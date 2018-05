Vom Verhandler zum Mahner

Anzeige

Warnung vor Korruption

Seine eigentliche Botschaft aber ist eine andere. In einer Rede vor Studenten der Kiewer Universität erinnert Steinmeier an die Hoffnungen der Aufständischen im Jahr 2014 und mahnt, „nicht scheitern zu lassen, was auf dem Maidan entstanden ist“. Die Ukrainer sollten sich ihre Gestaltungsmöglichkeiten nicht wieder nehmen lassen, „nicht durch Druck von außen, aber auch nicht im Inneren durch Ungeduld, die in Enttäuschung, Zynismus und Populismus umschlägt“.

Im frisch renovierten Marienpalast begrüßt Präsident Petro Poroschenko Steinmeier als ersten Staatsgast überhaupt. Der einstige Hoffnungsträger der Ukrainer, der ohne die damalige Vermittlungsmission des Deutschen wohl gar nicht im Amt wäre, ist mittlerweile zum Problem geworden.

Viele der versprochenen und von der Europäischen Union (EU) wie vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geforderten Reformen kommen nicht voran, vor allem nicht der Kampf gegen die Korruption. Die beginnt, wissen Ukrainer aus ihrem Alltag zu erzählen, schon, wenn man einen Arzttermin möchte oder eine Wohnung sucht. Und endet bei den Geschäften der Oligarchen. Poroschenko ist einer der größten von ihnen. Steinmeier sagt zu dem Thema vor den Studenten: „Korruption und Nationalismus können auf unterschiedliche Weise gefährden, was auf dem Maidan unter großen Opfern erkämpft wurde.“

Nächstes Jahr sind Präsidentschaftswahlen, Poroschenko hat nach heutigem Stand kaum Wiederwahl-Chancen. Dafür ist Julija Timoschenko wieder aufgetaucht. Die frühere Ministerpräsidentin und Multimillionärin führt sogar in einigen Umfragen. Sie lehnt die meisten Reformen ab und führt ihren Wahlkampf mit Nationalismus und antirussischen Parolen.

Scharf ist zwar auch Steinmeiers Kritik am Vorgehen Moskaus im ostukrainischen Donbass. Aber dieser Konflikt, fügt der Bundespräsident hinzu, dürfe weder das Land noch die Politik in Geiselhaft nehmen, wenn es um die Gestaltung der Zukunft gehe. „Reformen sind weiter notwendig“, ruft er.

Der Bundespräsident versucht, den Blick vom Kriegsgeschehen wegzulenken und jungen Leuten die europäische Perspektive ihres Landes schmackhaft zu machen. Er spricht über die Visafreiheit, die seit vergangenem Sommer gilt, und über das Investitionsinteresse der deutschen Wirtschaft. Vor dem Weiterflug nach Lemberg besucht Steinmeier noch die „Schule Nr. 239“, die sich auf deutschsprachigen Unterricht spezialisiert hat. Immerhin 700 000 junge Ukrainer lernen derzeit Deutsch, ein Zeichen, wie sehr sie sich für den Westen interessieren.

Prowestliche Mehrheit

Omid Nouripour, grüner Abgeordneter und Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag, ist mitgereist. Er findet den Auftritt des Bundespräsidenten „genau richtig“. Es gebe trotz aller Verunsicherungen und des Krieges immer noch eine prowestliche und proeuropäische Mehrheit in dem Land, ist sich Nouripour sicher. Und die werde sich bei der Präsidentenwahl irgendwie durchsetzen.

Es ist eine Hoffnung; der Kandidat dafür ist noch nicht erkennbar. Aber wenn es so käme – Steinmeier wäre wohl einer der ersten Gratulanten in Kiew.

