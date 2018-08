Von der Bar in den Kongress

Anzeige

Geld dazu verdient

Bis vor kurzem kellnerte sie noch in der Taco-Bar „Flats Fix“ am Union Square. Dort verdiente sie Geld hinzu für die Rückzahlung ihrer Studienschulden, die sie zum Besuch der Boston University machen musste.

Während des Studiums verstarb ihr Vater an Lungenkrebs. Ihre Mutter konnte die Hypothek und die Rechnungen für den Lebensunterhalt nicht mehr bezahlen. Sie musste ihr kleines Haus aufgeben und zog in das deutlich günstigere Florida. Dort verdingt sie sich heute als Sekretärin.

Ihrem Vater versprach die ehrgeizige Alexandria am Totenbett, „ihn stolz zu machen“. Sie schloss ihr Studium der Volkswirtschaft und internationalen Beziehungen mit Top-Noten ab, arbeitete für das Büro des verstorbenen Senators Ted Kennedy und engagierte sich als Freiwillige in den Präsidentschafts-Wahlkämpfen Barack Obamas und Bernie Sanders’. Dann entschloss sie sich, im 14. Kongressbezirk von New York, einem der demokratischsten Wahlkreise in den USA, selber einen ranghohen Demokraten im Repräsentantenhaus herauszufordern. Sie erwischte den unbekümmerten Zentristen Joseph Crowley auf dem falschen Fuß und triumphierte am Wahltag. Die Aktivistin begriff wie Donald Trump und Barack Obama, dass sich in einem System, in dem nicht einmal die Hälfte der Menschen wählen geht, und bei Vorwahlen noch sehr viel weniger, Mobilisierung der Nichtwähler den Unterschied macht.

Wahl gilt als sicher

Bei ihren zigtausend Hausbesuchen stellte Ocasio-Cortez eine Menge „ökonomischer Niedergangsszenarien“ fest. „Deshalb sind die Leute so empfänglich für Veränderungen.“ Ihre Wahl im November gilt in der demokratischen Hochburg als sicher. Ob sie die hohen Erwartungen erfüllen kann, die Amerikas Linke in die junge Frau setzt, weiss sie selber nicht. „Das ist eine schwere Last“, sagte sie dem „New Yorker“.

Wie schwer es wird, erfuhr sie bei den Vorwahlen für die Gouverneurswahlen in Michigan. Dort hatte sie den progressiven Muslim Abdul El-Sayed unterstützt. Der aussichtsreiche Kandidat unterlag am Dienstag Gretchen Whitmer, die als Vertreterin der Moderaten in der Demokratischen Partei angetreten war.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.08.2018