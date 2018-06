Von der Leyen räumt Mängel bei der Truppe ein

Anzeige

Den Tag der Bundeswehr, mit dem die Truppe für sich werben will, gibt es seit 2015. Er fand in diesem Jahr an 16 Standorten statt. Vergangenes Jahr waren rund 270.000 Besucher zu den Veranstaltungen gekommen.

Von der Leyen ging auch auf die internationale Lage ein. Die Sicherheitslage sei unberechenbarer geworden. «Im Osten stellt der Kreml europäische Grenzen infrage und ignoriert unser Völkerrecht.» In Afrika und im Osten sehe man mit Sorge, wie sich Krise an Krise reihe. «Weil die Lage so ist, wie sie ist, braucht Deutschland eine einsatzbereite, eine modern aufgestellte Bundeswehr. Unser Europa braucht dringend mehr Investitionen in seine Sicherheit.» Es gebe zudem die Verpflichtung den Soldatinnen und Soldaten gegenüber, dass sie so gut wie möglich geschützt und ausgerüstet sind.