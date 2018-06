Von der Leyen rügt Weißes Haus

Anzeige

Berlin.Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat kurz vor dem Nato-Gipfel im Juli öffentliche Belehrungen und Kritik aus dem Weißen Haus am deutschen Wehretat deutlich zurückgewiesen. Für Deutschland sei wichtig, die selbstgesteckten Ziele aus eigener Kraft zu erreichen, sagte die CDU-Ministerin. „Und dass wir dazu keine auch kritischen Kommentare von außen brauchen, sondern dass es für uns wichtig ist – für unsere Bundeswehr –, die Investitionen zu leisten, die wir leisten wollen.“ Von der Leyen sagte, daraus habe sie kein Hehl bei ihren Gesprächen in Washington gemacht. „Denn man kann nachvollziehen, dass Kommentare vom Spielfeldrand nicht hilfreich sind für diejenigen, die auf dem Spielfeld stehen.“ Man dürfe sich nicht von kurzatmigen Äußerungen treiben lassen.

Schwelender Konflikt

Die USA blieben ein unverändert wertvoller Partner, betonte die Ministerin bei einem Treffen mit ihrem US-Kollegen James Mattis. Der General a.D. gilt vielen Europäern als einer der letzten verlässlichen Partner in der US-Regierung. Denn die CDU-Ministerin besucht die USA unter schwierigen Vorzeichen. Washington und Berlin streiten über die Verteidigungsausgaben innerhalb der Nato und die Lastenteilung im Bündnis. US-Präsident Donald Trump wirft insbesondere Deutschland vor, zu wenig in die Verteidigung zu investieren. Der Konflikt könnte beim Nato-Gipfel Mitte Juli in Brüssel erneut aufbrechen.

Von der Leyen warnte indirekt vor einem ähnlichen Eklat wie beim Nato-Gipfel im vergangenen Jahr, wo Trump seine Bündnispartner mit forschen Forderungen nach mehr Geld öffentlich brüskiert hatte. Die USA bestehen darauf, dass die Nato-Partner und insbesondere Deutschland wie 2014 vereinbart spätestens 2024 jeweils zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben. Aus deutscher Sicht ist allenfalls eine Annäherung an dieses Ziel gemeint.