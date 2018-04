Von der Leyens Großbestellung

Anzeige

Über die Frage, ob das ferngesteuerte Flugobjekt auch tatsächlich mit Luft-Boden-Raketen ausgerüstet wird, soll laut Koalitionsvertrag der Bundestag entscheiden – „nach ausführlicher völkerrechtlicher und ethischer Würdigung“. Die Mietverträge für die bereits in Afghanistan und Mali eingesetzten reinen Aufklärungsdrohnen „Heron 1“ sollen bis Februar 2020 verlängert werden. Zwei der Vorhaben gelten noch als „wackelig“, wie es in Expertenkreisen heißt.

So ist fraglich, ob die geplante Kooperation mit einer russischen Firma über den Lufttransport von Großgeräten über das Jahresende hinaus weiterlaufen wird. Und über die vom Ministerium geplanten „Programmänderungen“ am Lufttransporter A400 M wird am Mittwoch der Verteidigungsausschuss beraten. Der umfangreiche Bestellzettel soll die materielle Misere der Bundeswehr lindern helfen. „Wir hoffen, dass sich die Einsatzbereitschaft dadurch verbessert“, so gestern das Verteidigungsministerium.

Training mit ADAC-Hubschrauber

In seinem letzten Wehrbericht hatte Bartels ein verheerendes Bild gezeichnet: Sechs von sechs U-Booten waren zur Wartung außer Betrieb, ebenso mussten alle 14 bisher angeschafften A400M wegen Mängeln am Boden bleiben. Außerdem wurde bekannt, dass Eurofighter, Tornados und Transporthubschrauber statistisch gesehen nur vier Monate im Jahr zur Verfügung standen. Teilweise ließ die Armee ihre Piloten schon auf Hubschraubern des ADAC trainieren.

