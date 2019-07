Von der regionalen Parteibasis kommt viel Zustimmung

Rhein-Neckar.Der Einzug von CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in die Bundesregierung ist auch bei den Parteimitgliedern in der Region am Mittwoch das beherrschende Thema. Das wird bei einem telefonischen Streifzug durch ein paar zufällig ausgewählte Ortsverbände deutlich. Wobei der allgemeine Tenor, müsste man ihn in einem Satz zusammenfassen, in etwa so lauten würde: „Das ist eine Überraschung –

...