Von der Willkommens- zur Wutkultur

Anzeige

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel wirft ihr Zynismus vor und entgegnet, die Regierung müsse „kriminelle und nicht aufenthaltsberechtigte Migranten sofort und ausnahmslos aus dem Land schaffen“. Die emotionalen Reaktionen auf den Fall Susanna veranschaulichen, wie Deutschland sich verändert hat. Schon im Sommer der Flüchtlingskrise, als Hunderttausende Menschen ins Land kamen, wurde davor gewarnt, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen könnte. Mit der Kölner Silvesternacht 2015/2016 kippte sie dann wirklich.

Nun der Mord an Susanna. Die Umstände spielen den Flüchtlingsgegnern in die Hände: Ein irakischer Flüchtling, der vergeblich Asyl beantragt. Der mit Rechtsmitteln seine Abschiebung verhindert. Dessen Name in Zusammenhang mit der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens genannt wird. Und der in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit seiner Familie unter falschen Namen wieder in seine Heimat flüchtet.

Der 20-jährige Ali B. soll Susanna vergewaltigt, erdrosselt und vergraben haben. Wenige Stunden nach seiner Einreise in den Irak wird er festgenommen. Am Samstag bringt ihn die Bundespolizei nach Deutschland, wo er gesteht, Susanna getötet zu haben, und in Untersuchungshaft kommt.

Gestern Abend dann spricht sich Kanzlerin Merkel für schnellere Abschiebungen abgelehnter Flüchtlinge aus. Der Fall zeige, wie wichtig es sei, dass die Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, schnell zurück geschickt werden könnten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.06.2018