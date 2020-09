Vor-Denker

Supercomputer und Hochgeschwindigkeitsinternet sind die Infrastruktur einer digitalen Gesellschaft. Sie verarbeiten unvorstellbare Datenmengen zuverlässig und in Windeseile. Man denke nur an die Telemedizin, an selbstfahrende Autos oder die Luftfahrt und Raketentechnik. Die Europäische Union hat recht: Entweder die Mitgliedstaaten steigen intensiv in diese Technologie ein und sichern sich einen Platz an der Weltspitze oder andere tun es – verbunden mit allen Risiken für den Umgang mit privaten Daten und den schwindenden Chancen, politische Vorgaben durchzusetzen.

Aber die technische Zukunft braucht nicht nur bessere Rechner, um gestiegene Anforderungen bewältigen und Künstliche Intelligenz nutzen zu können. Nötig ist auch ein politisch-ethisches Regelwerk, in dem die Grundfragen der Verantwortung für Entscheidungen von der Festplatte geklärt sind.

Das Argument, Computer können nicht irren, ist banal, weil sie nur so gut sind wie die, die sie einsetzen und mit Daten füttern. Für eine Fehlentscheidung ist es ohne Belang, wann die Weichen falsch gestellt wurden. Der Bürger, der in diese digitale Gesellschaft hineinwächst, muss sich sicher fühlen können. Diese Aufgabe haben weder die EU noch die Mitgliedstaaten bereits gelöst.

Die Frage nach den Begrenzungen einer Technologie zu stellen, hat nichts mit Technikfeindlichkeit zu tun. Es geht schlicht darum, das, was möglich ist, auch verantwortbar zu machen. Eine digitale Gesellschaft wird verletzbar, wenn sie sich nicht auch gegen jene wappnet, die die Schwächen ausnutzen.

Vor wenigen Tagen wurde das Uni-Klinikum Düsseldorf von einem erpresserischen Hackerangriff lahmgelegt – ein Irrtum, wie sich später herausstellte. Die Kriminellen wollten kein Krankenhaus ins Visier nehmen. Trotzdem verstarb eine Patientin.

Es ist das eigentlich Undenkbare, das aber nicht unmöglich ist. Wer eine digitale Infrastruktur aufbauen, die Gesellschaft und die Wirtschaft verändern will, muss solche Risiken einkalkulieren und verhindern. Nicht erst dann, wenn die Struktur bereits steht und anfällig bleibt. Europas Aufbruch in diese Zukunft ist ehrgeizig – weniger darf auch nicht sein. Das Gefälle der digitalen Fähigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten ist groß. Auch das muss beseitigt werden. Denn wer eine neue industrielle Revolution angeht, sollte Ungleichheiten bekämpfen.

