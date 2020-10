Vorbild für Frauen

Berlin.Eine aus dem Bürgerkriegsland Syrien geflüchtete Frau bekommt den Nationalen Integrationspreis 2020. Bjeen Alhassan wurde am Montagnachmittag im Berliner Bundeskanzleramt ausgezeichnet. Die 28-jährige Syrerin erhält den Preis für ihr Projekt „Lernen mit Bijiin“, einer Facebook-Gruppe, in der sie sich nach Angaben des Kanzleramts seit März 2020 mit bis zu 155 Frauen austauscht.

Alhassan berate die Teilnehmerinnen auf Arabisch, Kurdisch, Englisch und Deutsch und gebe Tipps zum Einleben in Deutschland. „Ich möchte durch diese Gruppe den Frauen helfen, Hoffnung geben, Mut geben“, sagte Alhassan. Als sie vor sechs Jahren in Deutschland war, sei sie an einem sehr ähnlichen Punkt gewesen und habe sich vieles selbst aneignen müssen.

„Bjeen Alhassan ist Vorbild und Ansporn für Frauen, ihr Leben in Deutschland anzupacken und selbst in die Hand zu nehmen“, erklärte Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz (CDU). Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer lobte: „Frau Alhassan setzt sich mit beeindruckendem Engagement für die Integration geflüchteter Frauen in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt ein.“ dpa

