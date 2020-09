Vorerst keine Warnstreiks in Region

Berlin.Ab diesem Dienstag müssen sich Eltern von Kita-Kindern und Klinikpatienten in mehreren Regionen Deutschlands auf Warnstreiks einstellen. Auch Verwaltungen wollen ihre Arbeit niederlegen. Verdi will damit ihren Lohnforderungen im Tarifstreit mit Bund und Kommunen Nachdruck verleihen.

In und um Mannheim soll es vorerst ruhig bleiben. „Diese Woche werden keine Warnstreiks in der Rhein-Neckar-Region stattfinden“, so Jürg Lippl, der Geschäftsführer von verdi Rhein-Neckar. Man sei allerdings in Planungen für die kommende Woche. In der weiteren Region wurden bis Redaktionsschluss ebenfalls keine Aktionen bekannt.

Laut einer Sprecherin des verdi-Landesverbandes Hessen wolle man sich dort am Dienstag und Mittwoch noch nicht an den Streiks beteiligen.

In Rheinland-Pfalz sei einer verdi-Sprecherin zufolge etwa am Donnerstag vor dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz mit Streiks zu rechnen. Für Ludwigshafen seien ihr bislang keine Streikpläne gemeldet worden. Den Auftakt in Baden-Württemberg sollen am Dienstag Freiburg und Emmendingen machen mit ersten kurzfristigen Arbeitsniederlegungen.

Dritte Runde Ende Oktober

Die Gewerkschaften fordern für mehr als zwei Millionen Beschäftigte 4,8 Prozent mehr Lohn und eine Tariflaufzeit von zwölf Monaten. Die kommunalen Arbeitgeber wollen eine längere Laufzeit. Bund und Kommunen hatten bei der zweiten Verhandlungsrunde am Wochenende in Potsdam kein Angebot vorgelegt. Die dritte Runde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt. apt/dpa

