Vorfahrt für E-Fahrzeuge?

Stuttgart.Die grün-schwarze Koalition will in kleiner Runde morgen wieder über den Umgang mit Fahrverboten in Stuttgart beraten. Ob eine Entscheidung in Sachen Luftreinhaltung getroffen wird, gilt als unklar. Hintergrund ist, dass die Landesregierung Diesel-Fahrverbote in Stuttgart vermeiden will, ohne dabei das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu verletzen. Wie Koalitionskreise der Deutschen Presse-Agentur gestern mitteilten, könnte eine Spur allein für Busse und Elektrofahrzeuge rund um das Neckartor auf der feinstaubgeplagten Bundesstraße 14 eingerichtet werden. Darüber hatte der „Spiegel“ zuerst berichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar entschieden, dass Fahrverbote zur Luftreinhaltung grundsätzlich erlaubt sind. Konkret heißt es in dem schriftlichen Urteil, es sei eine phasenweise Einführung zu prüfen, bei der es Verbote zunächst nur für „ältere Autos (etwa bis zur Abgasnorm Euro 4)“ gebe. Für neuere Euro-5-Fahrzeuge komme eine Sperrung von Zonen „nicht vor dem 1. September 2019“ in Betracht.

Das Thema ist in der Stuttgarter Koalition umstritten, da insbesondere die CDU-Landtagsfraktion keine Fahrverbote will. In der grün-schwarzen Koalition gilt es seitdem als schwierig bis unmöglich, Verbote für ältere Diesel bis einschließlich Euronorm 4 zu vermeiden. lsw