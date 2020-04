Vorsichtige Rückkehr zur Normalität

Berlin/Rom/Paris/London.Bei der Bund-Länder-Schalte zur Corona-Krise an diesem Donnerstag sind kaum weitgehende neue Lockerungen zu erwarten. Regierungssprecher Steffen Seibert dämpfte am Montag die Hoffnungen. „An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben“, sagte er in Berlin. Der Termin komme zu früh, um die Auswirkungen der zuletzt beschlossenen Öffnungen beurteilen zu können. Stattdessen verwies Seibert auf die nächsten geplanten Beratungen am 6. Mai.

Unterdessen kehren andere Lände nach wochenlangem Stillstand wieder schrittweise zum Normalzustand zurück. Die Corona-Beschränkungen werden langsam gelockert

Italien

Für die besonders schlimm betroffenen 60 Millionen Italiener gab Ministerpräsident Giuseppe Conte eine Reihe von Erleichterungen bekannt – allerdings nur Trippelschritte in die Freiheit. Vom 4. Mai an sind Sport im Freien und Besuche bei Verwandten in der Nähe wieder erlaubt. Auch die Wirtschaft soll langsam wieder anlaufen. Bars und Restaurants dürfen aber erst im Juni wieder richtig loslegen. Die Schulen bleiben sogar bis nach den Sommerferien geschlossen. Teils gab es am Montag harsche Kritik. Viele Italiener hatten auf mehr Erleichterungen gehofft.

Frankreich

Ihren Plan für Lockerungen will die Regierung erst am Dienstag bekanntgeben. Premierminister Édouard Philippe kündigte auf Twitter aber schon sechs Punkte an: „Gesundheit (Masken, Tests, Isolation ...), Schule, Arbeit, Geschäfte, Transport und Versammlungen.“ Bisher ist bekannt, dass Schulen und Kitas etappenweise öffnen. Restaurants bleiben bis Ende Mai geschlossen. Größere Versammlungen sind mindestens bis Mitte Juli verboten. Offen ist noch, wie Frankreich durch den Sommer kommen soll. Am 14. Juli ist Nationalfeiertag – der Termin, an dem sich im Nachbarland normalerweise viele in den Urlaub verabschieden.

Spanien

Nach sechs Wochen sind in dem besonders schlimm betroffenen Land draußen endlich wieder Kinder zu sehen. Es gelten aber strenge Auflagen: maximal drei Kinder in Begleitung von Mutter oder Vater. Zudem ist die Zeit der täglichen Ausflüge auf eine Stunde begrenzt. Weiter als einen Kilometer darf man von der eigenen Wohnung nicht weg. Wenn die Infektionszahlen stabil bleiben, können die Spanier voraussichtlich ab 2. Mai wieder mit Menschen aus demselben Haushalt spazieren gehen.

Schweiz

Seit Montag dürfen Friseurgeschäfte, Kosmetik- oder Nagelstudios sowie Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen. Bei Ärzten und Physiotherapeuten gibt es wieder Termine ohne dringenden Grund. In Krankenhäusern werden OPs nachgeholt, die verschoben worden waren. Maskenpflicht besteht nicht, aber die Läden müssen verschärfte Hygieneauflagen einhalten – und die Kunden Abstand.

Türkei

Nach einer viertägigen weitgehenden Ausgangssperre in Istanbul und 30 weiteren Städten und Provinzen dürfen die Menschen wieder raus. Derzeit ist Ramadan, der muslimische Fastenmonat. Das Fastenbrechen in Gruppen bleibt jedoch untersagt. Zudem gilt ein Ausgehverbot für Menschen ab 65 Jahren und – mit Ausnahmen – für unter 20-Jährige.

USA

Nach ersten Lockerungen im Bundesstaat Georgia ziehen diese Woche weitere Staaten nach. In Tennessee dürfen Restaurants unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. In Texas soll am Donnerstag die Anordnung auslaufen, dass Bürger weitgehend zu Hause bleiben müssen. Die Corona-Beraterin von Präsident Donald Trump, Deborah Birx, machte aber deutlich, dass an Normalität noch lange nicht zu denken sei. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020