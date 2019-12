Vorstand kommt CDU entgegen

Berlin.Mindestlohn, Klimaschutz, Investitionen – die SPD will mit der Union wichtige neue Vorhaben festzurren. Und die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind bereit, über die CDU-Forderung nach niedrigeren Unternehmensteuern zu verhandeln.

Die Union und viele Wirtschaftsvertreter wollen angesichts der schwächeren Konjunktur Entlastungen für Firmen – auch weil Steuern in den USA und anderen Ländern gesenkt wurden. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat einer umfassenden Reform bisher eine Absage erteilt. Ein internationaler Steuersenkungswettbewerb müsse vermieden werden, sagte er. Es bestehe sonst die Gefahr, dass der Staat seine Aufgaben nicht mehr erfüllen könne.

Belastung höherer Einkommen

Esken und Walter-Borjans wollen in Gesprächen zur Halbzeit der Legislatur zunächst die Themen ansprechen, die ihnen der SPD-Parteitag mit auf den Weg gegeben hat: mehr Investitionen, einen höheren Mindestlohn und besseren Klimaschutz. Danach könnten Dinge auf den Tisch kommen, die für den Koalitionspartner bisher ein rotes Tuch sind. Unter anderem die Idee einer Kindergrundsicherung werde sie sicher immer wieder vorbringen, kündigte Esken an. Viele Kinder, die die Unterstützung haben könnten, bekämen sie derzeit nicht.

Walter-Borjans will bei der Frage nach einer Vermögensteuer nicht locker lassen. Aus Sicht der SPD ist das Prinzip, dass stärkere Schultern mehr tragen müssen als schwache, in Deutschland mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Eine Entlastung der oberen Einkommensschichten dürfe nicht mit Belastungen für die anderen eingekauft werden. „Dann werden wir dem nicht zustimmen“, stellte der SPD-Chef klar dpa

