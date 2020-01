Vorteil für SPD

Es hat schon seine Gründe, warum gleich mehrere Bundesregierungen mit dem Versuch gescheitert sind, Geringverdienern eine auskömmliche gesetzliche Rente zu garantieren. Ein ums andere Mal steckte der Teufel im Detail. Und so ist es auch jetzt wieder, da sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit massiver Fachkritik an seinem Gesetzentwurf zur Einführung einer sogenannten Grundrente konfrontiert sieht. Das Vorhaben selbst ist ja löblich: Wer lange gearbeitet und dabei in die Rentenkasse eingezahlt hat, soll im Alter besser dastehen als jemand, der kaum oder gar nicht gearbeitet hat.

Die Probleme fangen spätestens dann an, wenn das Versicherungs- mit dem Fürsorgeprinzip vermischt werden soll. So wie es auch jetzt wieder der Fall ist. Politisch spielen die von vielen Experten vorgebrachten Einwände allerdings eher dem Arbeitsminister in die Hände. Das klingt paradox, aber es waren Heil und seine SPD, die keinerlei Bedürftigkeitsprüfung als Zugangsvoraussetzung für die Grundrente wollten. Das würde die praktischen Probleme bei ihrer Umsetzung zweifellos minimieren. Die Union, die bisher auf entsprechende Hürden aus Gründen der Kostenbegrenzung, aber auch der Gerechtigkeit beharrt, gerät nun selbst unter Druck. Denn sie könnte am Ende von der SPD als kleinkarierter Verhinderer gebrandmarkt werden, der eine großartige Reform an Details scheitern lässt. Ob die Union das aushält? Angesichts der langen Debatte dürfte auch der große Koalitionspartner dieses Thema vom Tisch haben wollen. So spricht manches dafür, dass sich Schwarz-Rot doch noch irgendwie einigt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020