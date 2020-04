Vorwahlen trotz Coronavirus

Washington.Trotz der Corona-Epidemie in den USA haben Wähler am Dienstag im Bundesstaat Wisconsin darüber abgestimmt, wer für die Demokraten gegen Präsident Donald Trump antreten soll. Die beiden Kandidaten, der moderate Ex-Vizepräsident Joe Biden und der linke Senator Bernie Sanders, hatten die Durchführung der Wahl wegen des Gesundheitsrisikos allerdings abgelehnt. Gouverneur Tony Evers hatte am Montag in letzter Minute eine Verschiebung der Abstimmung angeordnet, ein Gericht hob seine Anordnung jedoch wieder auf.

„Tausende werden aufwachen und müssen sich entscheiden, ob sie ihr Wahlrecht ausüben oder gesund und sicher bleiben wollen“, erklärte Gouverneur Evers am Montagabend. Die Durchführung der Wahl stelle ein „extremes Risiko“ für die Öffentlichkeit dar, kritisierte er. Viele Bürger in Wisconsin hatten schon vorab per Briefwahl abgestimmt. Wann es ein Ergebnis der Abstimmungen geben wird, blieb daher noch unklar.

Republikaner gegen Entscheidung

Vertreter der Republikaner in Wisconsin waren gerichtlich gegen die Entscheidung des Gouverneurs vorgegangen und warfen ihm ein „verfassungswidriges Manöver“ vor. Es überschreite die Befugnisse des Gouverneurs, eine Wahl „abzusagen“, argumentierten sie. US-Medien berichteten zudem, dass der Supreme Court sich gegen eine Verlängerung der Frist für die Briefwahl ausgesprochen hatte. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020