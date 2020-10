Vorwürfe gegen Iran und Russland

Der Iran und Russland mischen sich nach Angaben des US-Geheimdienstkoordinators in die US-Wahl ein. Sie verbreiteten Falschinformationen und hätten illegal „einige“ persönliche Daten registrierter Wähler erbeutet, sagte John Ratcliffe am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington. Die Daten könnten missbraucht werden, um Wähler falsch zu informieren und Verwirrung zu stiften, sagte er.

Gleichzeitig versicherte Ratcliffe, dass die Integrität der Wahl am 3. November nicht gefährdet sei. „Ihre Stimmen sind sicher“, so Ratcliffe. Der Chef der Bundespolizei FBI, Christopher Wray, sagte, man toleriere keine Einmischung aus dem Ausland in die US-Wahl oder jegliche kriminelle Aktivitäten, die die Unversehrtheit der Stimme oder das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Ergebnis der Wahl untergraben.

Bei den von iranischen Stellen verschickten E-Mails handelte es sich offenbar um Schreiben im Namen der rechtslastigen US-Gruppe Proud Boys, wie US-Medien unter Berufung auf das Heimatschutzministerium berichteten. Vor allem demokratische Wähler in Teilen Alaskas und Floridas seien bedroht und aufgefordert worden, für Trump zu stimmen. Der Iran wies den Vorwurf zurück. Präsident Hassan Ruhani erklärte, dem Iran sei es egal, wer in den USA die Wahl gewinne. Russland bezeichnete die Anschuldigungen als „absolut unbegründet“. dpa

